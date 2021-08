EN IMAGES : Jafar, le jeune Périgourdin coincé en Afghanistan est enfin rentré en Dordogne

C'est une information France Bleu Périgord, Jafar, le jeune Périgourdin coincé à Kaboul en Afghanistan est arrivé à Périgueux ce mercredi 25 août. Le jeune homme de 19 ans a atterri à Paris ce mercredi matin avant de prendre le train pour la Dordogne où vit une partie de sa famille. Il a été accueilli à la gare de Périgueux par son oncle installé ici depuis de nombreuses années.

Un voyage avant son entrée à l'université

Sur France Bleu Périgord, on suit depuis ce samedi 21 août les péripéties de ce jeune Afghan de Dordogne. Il vit à Périgueux depuis plusieurs années. Cet été, après avoir obtenu son baccalauréat et validé son entrée à la faculté, il est rentré pour la première fois pour revoir ses parents mais son retour a été bouleversé par la prise de pouvoir des Talibans le 15 août dernier. Ils ont repris le contrôle du pays, plus de 20 ans après avoir été chassé par l'armée américaine à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, les talibans ont appliqué une version extrémiste de la loi islamique. Les femmes afghanes n'avaient plus de droits, comme travailler ou étudier.

Une nuit sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul

Depuis leur prise de pouvoir, les fondamentalistes ont bloqué les accès et notamment ceux de l'aéroport de Kaboul, seule porte de sortie du pays pour les Afghans qui ont aidé par exemple l'armée française ou les gouvernements étrangers. Jafar s'était rendu à l'aéroport mais avait du faire demi-tour après avoir reçu plusieurs coups de fouets de la part des talibans.

Sa famille en Dordogne avait contacté la Ligue des Droits de l'homme notamment pour permettre à Jafar de pouvoir rentrer et d'être en sécurité. Samedi dernier, le jeune homme, désespéré, avait publié plusieurs appels à l'aide sur Twitter que France Bleu Périgord avait ensuite relayé. C'est grâce à l'aide d'une journaliste, confrère d'RFI, que Jafar a pu accéder à l'aéroport de Kaboul ce lundi 23 août après plusieurs journées de cauchemar. Son avion a atterri ce mercredi 25 à Paris, à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le jeune homme a dû passer un test de dépistage au coronavirus avant de pouvoir rejoindre le Périgord.