Jeune conducteur tué à Nanterre : la députée du secteur "comprend la colère mais ça ne le fera pas revenir"

Un appel au calme : c'est le message de Sabrina Sebaihi, députée EELV des Hauts-de-Seine, au lendemain de la mort d'un jeune de 17 ans, tué au volant par la police au motif d'un "refus d'obtempérer". Des échauffourées et violences urbaines ont éclaté dans la nuit dans plusieurs communes franciliennes, à la fois à Nanterre où des écoles ont été dégradées, mais aussi à Clichy-sous-Bois, Asnières, ou encore Suresnes. Une mairie annexe de Mantes-la-Jolie a été "totalement détruite par le feu", indique le maire de la commune dans un communiqué mercredi.

ⓘ Publicité

Versions contradictoires

Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux mardi met à mal la version des policiers, qui affirmaient que le conducteur leur avait foncé dessus : on y voit un agent, posté à la fenêtre du véhicule à l'arrêt, tirer à bout portant au moment où elle redémarre. La députée écologiste Sabrina Sebaihi explique avoir rencontré la mère de Naël qui était "effondrée" après la mort de son enfant. "C'est son enfant unique et c'est très difficile, surtout dans ces conditions-là, de perdre son enfant", ajoute-t-elle.

Sur les 24 personnes interpellées dans les Hauts-de-Seine dans la nuit, au moins 13 l'ont été à Nanterre, selon la députée, dont "plusieurs mineurs". "Je comprends la colère, ça fait des années qu'on alerte sur les relations entre la police et la population, particulièrement dans certains quartiers, explique la députée. Je comprends cette colère même si je pense que ce qu'il s'est passé dans la nuit ne va pas aider la famille ni faire revenir Naël."

Revoir la loi sur les conditions de tirs des forces de l'ordre

La députée du secteur de Nanterre appelle aussi à revenir sur une loi de 2017 qui a élargi les conditions de tir et de légitime défense des forces de l'ordre. "Il faut complètement revenir dessus, je l'ai demandé au ministre de l'Intérieur hier, lance Sabrina Sebaihi. Cette loi rend les choses extrêmement floues pour les policiers sur le périmètre et leur droit de tirer."

Pour Sabrina Sebaihi sans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, "c'est la version de la police qui aurait primé". La députée des Hauts-de-Seine dénonce donc "des mensonges" de la part des forces de l'ordre. Elle estime que l'on "peut s'interroger légitimement sur la véracité des propos et le sentiment de danger que le policier a pu ressentir".

Sabrina Sebaihi juge le tir "totalement disproportionné" et considère qu'il "n'y avait aucune raison de tirer sur ce jeune". "Les familles ont besoin d'une réponse assez rapide", exhorte l'élue écologiste. Elle souhaite "qu'on arrête de mentir, qu'on arrête de salir l'histoire de ce jeune homme", notamment sur son passé judiciaire. "Sur un temps plus moyen, il faut revoir complètement la relation entre la police et la population et changer cette doctrine".