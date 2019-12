Un brunch de Noël pour les personnes âgées isolées organisé par des jeunes à Lesneven

Faire passer un joyeux Noël à des personnes âgées isolées : c'est le but d'un brunch organisé depuis trois ans le 25 décembre par des jeunes de Lesneven, dans le nord-Finistère. Mercredi, une cinquantaine de personnes a ainsi pu profiter de l'esprit de Noël et mettre de côté la solitude.

Lesneven, France

Faire sortir certains retraités de leur isolement pour fêter Noël : c'est l'objectif que se sont lancées Marine Gauvrit et Claire Durand-Teissier en 2017. Les deux jeunes femmes, alors étudiantes, organisent un brunch solidaire à Lesneven, une petite commune du nord-Finistère. Pour sa troisième édition, plus de cinquante personnes se sont retrouvées mercredi après-midi autour de la table, en entonnant des classiques de Piaf et Brassens. "On joue plus du Radiohead et Eurythmics, mais on a choisi aussi des morceaux qu'ils puissent entonner", précisent Amandine et Benjamin, qui donnent un petit concert pour l'occasion.

Renouer du lien entre générations

Pour assurer le service, une douzaine de jeunes volontaires sont mobilisés. Pâté, petits toasts, et surtout huîtres : "c'est le plat qui fait le plus fête dans le repas, explique Claire.On récupère les produits auprès des commerçants, l'un d'eux nous donne une bourriche d’huîtres chaque année !". "L'ambiance est formidable ! s'exclame Yvonne. J'étais déjà venue l'an dernier car j'étais toute seule, je venais de perdre mon mari. Alors quand j'ai vu qu'ils remettaient ça, je me suis inscrite, et j'ai convaincue deux copines de venir".

"Le fait que ce soit des jeunes qui fassent ça, c'est bien", acquiesce Louise. Cette retraitée connectée a eu l'information via la page facebook de Joyeux BZH, l'association créée par Marine et Claire. _"_On ne peux pas décrire la joie qu'elles donnent ! Elles sont hors pair, les jeunes en général n'ont pas envie d'être parmi les vieux", lance une autre Yvonne. Cette bretonne, veuve très jeune, n'a pas de proches avec qui passer Noël.

Tout le buffet est réalisé grâce aux dons des commerçants © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Briser l'isolement

Au-delà des assiettes garnies, c'est surtout la compagnie que chacun vient chercher. "On voit du monde, _ça fait du bien plutôt que de rester devant la télé_... souffle Louise. Quand on est seul, c'est triste". Elle qui se dit "effrayée par la solitude" et "trop timide" a insisté pour que son amie l'accompagne. "C'est très bien ! lance Josiane. Moi j'ai la chance de retrouver une de mes filles tout à l'heure, mais c'est vraiment important d'organiser ça".

"On est tellement de personnes seules, constate Yvonne. Autant pouvoir être là tous ensemble, se retrouver et faire connaissance !". Elle qui vient depuis trois ans connait désormais certaines têtes. "L'idée, c'est qu'ils se fassent des copains et puissent se voir, pas seulement à Noël, explique Marine. Plus de la moitié des personnes sont des habituées, certaines nous appellent dès le début d'année pour vérifier qu'on organise bien le brunch. Ce sont _des gens qui se sentent seuls, toute l'année, donc il faut les aider_".