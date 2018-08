Bourgogne Franche-Comté, France

Pour la première fois cette rentrée, les jeunes Bourguignons jusqu'à 30 ans pourront profiter de la Carte Avantages Jeunes, cette carte de réduction qui propose des réductions pour les loisirs, la culture et le sport aux Franc-Comtois depuis maintenant 25 ans. En 2017-2018, 100 000 personnes l'avaient commandée.

La Carte Avantages Jeunes se décline cette année en sept éditions territorialisées : six côté français (Besançon-Hauts-Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort, Montbéliard et la nouvelle édition Bourgogne), auxquelles s'ajoute une édition diffusée en Suisse canton du Jura, Neufchâtel et Jura bernois).

Elle se présente sous la forme d'une carte personnelle et d'un livret où vous retrouvez des coupons à usages uniques, et à usage renouvelables. La Région propose des avantages spécifiques : un bon d'achat "Avantage Librairie" de 6 euros, des réductions pour le château de Guédelon et la citadelle de Besançon. Des réductions sont aussi disponibles pour les TER.

La Carte est disponible au tarif de 8 euros auprès du Réseau Information Jeunesse, du Crédit mutuel de Franche-Comté, des offices du tourisme et des points de vente partenaires. Il est aussi possible d'acheter la carte en ligne sur www.avantagesjeunes.com .