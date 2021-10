Jeunes venant seuls aux Restos du Coeur de la Sarthe : une première solution trouvée

Des éducateurs se rendront chaque soir aux abords du "Bus du Cœur" au Mans, à la rencontre des jeunes isolés qui sont de plus en plus nombreux à demander une aide alimentaire. Objectif : réinsérer dans leur lieu de vie habituel ces mineurs qui ont fugué ou ont été mis à la porte par leur famille.

La réponse a été "rapide". Les Restos du Cœur s'en "félicitent", réagit le président sarthois de l'association caritative. Une réunion s'est tenue le 4 octobre 2021 entre les bénévoles, des représentants de l'Etat et des élus du Conseil départemental, révèle à France Bleu Maine Joël Defontaine. Une semaine environ s'est écoulée entre l'envoi du courrier d'alerte et ce rendez-vous qui a permis d'apporter une première solution concrète au problème des mineurs qui se rendent seuls, chaque soir de la semaine, au "Bus du Cœur", au Mans pour recevoir une aide alimentaire.

Le renfort d'éducateurs spécialisés

La préfecture et le conseil départemental (en charge uniquement des mineurs étrangers isolés) se sont engagés à mobiliser des éducateurs spécialisés qui viendront à la rencontre de ces jeunes lors des distributions. Ces personnes seront chargées dans un premier temps d'entrer en contact avec les mineurs puis de mettre en place un accompagnement afin de favoriser leur retour dans leur lieu de vie habituel : foyer d'accueil ou famille. Aujourd'hui, "nous ne savons pas quel sera le nombre de ces éducateurs", indique le président des Restos du Cœur en Sarthe. Le dispositif devrait se mettre en place à partir de la mi-octobre.

De plus en plus de jeunes seuls aux distributions alimentaires

Estimés à une quinzaine pendant l'été, ces mineurs (âgés principalement entre 14 et 17 ans) et qui fréquentent seuls les Restos du Cœur sont, en ce début octobre, "entre 30 et 35 en moyenne chaque soir de la semaine", précise Joël Defontaine. "_Pour ceux qui ont fugué d'un foyer, les éducateurs mobilisés serviront de relais. Ils entreront en contact avec le foyer concerné pour organiser le retour des jeunes. Pour ceux qui ont été mis à la porte de chez eux, ce sera la même chose : les éducateurs rencontreront les parents en vue de favoriser la réintégration de leur famill_e", détaille le président des Restos du Cœur en Sarthe.

Enfin, pour la troisième catégorie : les jeunes totalement seuls et démunis, "nous continuerons à les recevoir et à leur distribuer l'aide alimentaire car l'association pratique un accueil inconditionnel", rappelle Joël Defontaine. "Une fois les premiers pris en charge, ils devraient être moins nombreux, ce qui sera plus facile à gérer pour nous", ajoute-t-il. Le responsable des Restos en Sarthe se réjouit de cette solution car, insiste-t-il, "nos bénévoles ne sont pas formés pour accompagner les mineurs".