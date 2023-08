Jeux 2024 : à un an du coup d'envoi, trois questions à la référente du comité paralympique en Normandie

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 commencent dans un 1 an jour pour jour : la cérémonie d'ouverture se tiendra le 28 août 2024. L'occasion de faire le point sur le parasport, avec la référente du comité paralympique et sportif en Normandie, Alexane Denis.

France Bleu : Tout d'abord, quelle différence entre handisport et parasport ?

Alexane Denis : Alors effectivement, si on veut désigner l'ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap, on va utiliser le terme parasport. Si on utilise le terme handisport ou le terme sport adapté, on se réfère à des fédérations sportives, donc au handisport. On va être sur un public présentant un handicap moteur ou sensoriel, alors que "sport adapté", on va être sur une fédération avec un public présentant un handicap mental ou psychique. Donc, si on veut être sûr de ne pas se tromper et de n'oublier personne, on utilise le terme parasport.

On ne fait pas exception par rapport aux autres régions françaises. En Normandie, on est sur une sous-pratique sportive des personnes en situation de handicap. On est à peu près entre 2 à 3 % de taux de pratique chez les personnes en situation de handicap en Normandie, contre environ 25 % pour les Normands qui ne présentent pas de handicap. Ce n'est pas une spécificité normande, c'est partout dans les autres régions.

Comment expliquer ces freins ?

On va avoir deux freins principaux : du côté du pratiquant, qui n'est pas toujours conscient des sports qu'il serait en mesure de pratiquer. Et le deuxième gros frein, ça va être aussi l'offre de pratique sur le territoire : la capacité pour les clubs de proximité à accueillir une personne en situation de handicap. On estime à peu près à 50 le nombre de kilomètres qu'une personne en situation de handicap doit parcourir pour pratiquer une activité sportive. Elle va passer plus de temps dans les transports qu'à pratiquer.

Nous, le Comité paralympique et sportif français, on travaille justement avec les acteurs normands dans le cadre d'un programme qui s'appelle "le Club inclusif", donc l'idée c'est de sensibiliser les clubs pour qu'ils soient en capacité d'accueillir justement les personnes en situation de handicap. On est déjà à 700 clubs inscrits sur un objectif de 3 000 à l'horizon 2024 : on a besoin des collectivités et des clubs pour qu'ils puissent s'emparer de cette opportunité pour continuer de créer une offre parasportive sur le territoire normand.

Qu'attendez-vous des Jeux Paralympiques ?

Les Jeux, c'est l'un des événements les plus transformateurs au monde et ça va nous aider à changer le regard du grand public sur le handicap et particulièrement sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap. On sait très bien qu'on a une année très dense qui nous attend, que dans 365 jours, on sera sur le match retour des Jeux. Cela nous laisse 365 jours pour continuer de casser les idées reçues sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Ça doit être une année qui doit nous permettre de répondre aux défis auxquels nous faisons encore face aujourd'hui.

Et les athlètes qui participent, comme Alexis Hanquinquant, notre triathlète normand, permettent justement aux personnes en situation de handicap de prendre la mesure du champ des possibles, de voir tout ce qui est capable de réaliser, et de lever les freins qu'on peut parfois se mettre se mettre tout seul. Effectivement, Alexis fait partie des grandes figures et nous avons la chance d'avoir un athlète de ce rang sur notre territoire normand.

