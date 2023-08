Jeux 2024 : les épreuves de natation du paratriathlon annulées en raison de la qualité de la Seine

Nouveau couac à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Les analyses de l'eau de la Seine effectuée tôt ce samedi matin sont mauvaises. Les épreuves de natations pour le paratriathlon ont donc été annulées. Les athlètes ont effectué un duathlon avec 2,5km de course à pied puis 18,5km de cyclisme et de nouveau 5km de course à pied.

Pour la préfecture de Paris, c'est "une mesure de précaution pour ne pas mettre en danger la sécurité des athlètes". Toujours selon le communiqué de la préfecture, il y a des "divergences et des écarts significatifs" avec les analysées effectuées depuis mercredi. Des analyses qui étaient jusqu'alors bonnes.

Des épreuves annulés début août

La qualité du fleuve avait déjà été jugé mauvaise au début du mois d'août pour une compétition internationale de nage en eau libre. Toutes les épreuves avaient été alors annulées. La ville de Paris et du comité d'organisation des Jeux avait alors justifié cette qualité par "les pluies exceptionnelles" qui avaient touché la région francilienne à la fin du mois de juillet.

Or, ces derniers jours, il y a eu peu de précipitations en Île-de-France. Dans un nouveau communiqué, la ville de Paris assure rechercher avec "Paris 2024, la Préfecture de région d'Ile-de-France et les autorités publiques les causes de ces incohérences".