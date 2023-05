Jeux de Paris 2024 : les billets de huit sessions d'athlétisme vendus avec de mauvais programmes

C'est un couac de plus pour une billetterie qui suscite déjà de nombreuses critiques : les billets de huit sessions d'athlétisme aux Jeux olympiques de Paris ont été vendus avec une erreur de programmation lors de la deuxième phase de vente à l'unité. Le patron du Cojo, Tony Estanguet, l'a reconnu dans une interview au journal L'Equipe . Si aucun chiffre n'a été avancé, le nombre de billets concernés serait "limité", d'après Paris 2024.

"Sur ces huit sessions d'athlétisme, il y a eu une erreur de programmation car le calendrier a évolué et on ne l'a pas mis à jour. La version en ligne était une version antérieure de la Fédération internationale (World Athletics)", explique-t-il. Si cette erreur peut constituer une bonne surprise pour certains spectateurs qui verront finalement plus d'épreuves qu'ils ne le pensaient, pour d'autres c'est en revanche la douche froide : "il y a cinq sessions où il y a effectivement des épreuves en moins" avec la programmation correcte, précise Tony Estanguet. Cela concerne notamment les finales du 5000 m et du 3000 m steeple féminins.

"On s'excuse"

Ce nouveau souci pour les acheteurs de billets pour la compétition vient s'ajouter aux polémiques qui concernent déjà les prix pratiqués ou encore le nombre de billets jugé trop faible par certains, rendant certains sports vite inaccessibles, ce qui n'a pas empêché la deuxième phase de vente de faire le plein, avec plus d'un million de billets vendus dès les premières 48 heures. Au total, sur cette deuxième phase, 760 sessions sont mises en vente.

Cette "erreur" de billetterie "n'est pas une première" souligne Tony Estanguet. "C'est d'ailleurs écrit sur le site que les programmes peuvent être amenés à évoluer. Ce pourrait être encore le cas, même si on ne l'espère pas, car pour nous, c'est un vrai défi à chaque fois", ajoute-t-il. "On va informer toutes les personnes concernées par ces sessions", conclut le président du comité d'organisation dans L'Equipe. On s'excuse, on est vraiment désolé." Paris 2024 va selon lui écrire aux acheteurs concernés pour trouver avec eux "la meilleure solution".