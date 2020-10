EXCLU - Jeux Olympiques 2024 : découvrez les 619 sites retenus pour accueillir les délégations étrangères

C'est une étape important de l'avènement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la liste officielle des Centre de préparation a été dévoilée ce lundi matin. 619 sites ont été retenus en France métropolitaine et en outre-mer. Toutes les régions sont représentées ainsi que la quasi-totalité des départements (95 sur 101).

Ces centres ont été choisis par Paris 2024 afin d'offrir aux athlètes et aux délégations étrangères qui le souhaitent un lieu d'entraînement et de préparation en vue des épreuves. Il s'agit de "centres sportifs gérés par des collectivités publiques et qui répondent aux critères techniques exigés par les différentes disciplines sportives et à leurs besoins d'accueil (hébergement, restauration, sécurité, transport, accessibilité, etc.)" précise le comité d'organisation des JO.

Dès la fin des Jeux de Tokyo, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021, ces centres de préparation seront ouverts aux délégations. Les sites retenus ont tous candidatés auprès du comité d'organisation et ont été labellisés "Terre de Jeux 2024".

414 collectivités territoriales ont été retenues. "Véritable base arrière, permettant aux athlètes de s’imprégner de l’ambiance du pays hôte et de se projeter dans l’aventure des Jeux trois ans à l’avance, les Centres de Préparation aux Jeux jouent un rôle déterminant dans la préparation des performances sportives" explique Paris 2024.

La liste des Centres de préparation sera mise à la disposition des 206 comités nationaux Olympiques et des 182 comités nationaux Paralympiques dans le courant du premier trimestre 2021. Ces comités choisiront ensuite les lieux les plus adaptés pour leurs équipes.

Le Centre National d’entraînement en Altitude de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) pourra accueillir des athlètes provenant de multiples disciplines, comme l'athlétisme, le canoë-kayak sprint ou la boxe

Rayonnement pour les territoires

Le comité d'organisation insiste sur la visibilité donnée à un territoire qui accueille un Centre de préparation. "Pour les habitants, c'est l’opportunité de découvrir une discipline sportive, un pays, une culture ; la fierté d’accueillir une délégation d’athlètes et d’accompagner sa préparation jusqu’au jour J" précise-t-il.

L'ensemble du pays est représenté, certains départements comme l'Oise, le Pas-de-Calais ou la Seine-Maritime en comptabilisent plus d'une vingtaine chacun. D'autres comme l'Indre-et-Loire, la Guadeloupe ou les Pyrénées-Atlantiques n'en hébergeront qu'un seul.

Le comité d'organisation indique avoir reçu plus de 750 candidatures entre le 15 juillet et le 30 novembre 2019.