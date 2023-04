Jeux Olympiques 2024 : des bénévoles recherchés dans l'Indre et le Cher

Les Jeux Olympiques 2024 cherchent des bénévoles ! 45.000 personnes qui pourraient participer à l'organisation depuis les coulisses et ainsi vivre les Jeux de l'intérieur. "C'est une expérience unique. J'ai eu moi-même la chance d'être bénévole à Athènes - NDLR lors des Jeux de l'an 2000- et c'était l'expérience d'une vie" raconte Alexandre Moreno Condé, directeur délégué en charge du recrutement des bénévoles.

ⓘ Publicité

L'organisation espère recruter un peu partout sur le territoire, et notamment dans les zones accueillant des épreuves "délocalisées" comme l'Indre. "Nous avons besoins de tous les profils, de toutes les compétences. Ca peut être de l'accueil du public, être sur les zones de compétition, ou bien dans les coulisses... Il y a plein de missions, pour tous les goûts" assure Alexandre Moreno Condé. La maitrise d'une langue étrangère est un plus mais n'est pas obligatoire. Il faut en revanche être âgé de 18 ans au 1er janvier 2024 et être disponible au moins 10 jours durant les Jeux.

Vous avez jusqu'au 3 mai pour candidater. Ensuite, le comité va procéder à une sélection et pourra convoquer certains à des entretiens pour des postes spécifiques. Les résultats seront connus au cours du dernier trimestre.