Jeux Olympiques 2024 : le club de tir de Saint-Loup-du-Gast parmi les bases arrières

C'est une information France Bleu Mayenne : six sites du département sont retenus par Paris 2024 pour être Centres de Préparation aux Jeux Olympiques. Il y aura l'Espace Mayenne de Laval ou encore le parc des sports de Château-Gontier. Et plus improbable : le club de tir de Saint-Loup-du-Gast.

Dans le village de Saint-Loup-du-Gast, au nord de la Mayenne, on n’en revient pas. Son club de tir, situé à la sortie du village, est retenu comme "CPJ", Centre de Préparation aux Jeux. Une décision du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui a sélectionné six sites dans notre département et que France Bleu Mayenne vous révèle ce lundi. Le village de 400 habitants dispose de très belles infrastructures pour les entraînements des athlètes en 2024. Et si le président du club de Ball-Trap Gaston Daligault est très agréablement surpris par cette décision, la commune avait malgré tout quelques atouts à valoriser. "Nous sommes une des rares structures dans l'Ouest de la France. Et puis on est jamais qu'à 300 kilomètres de Paris" explique Gaston Daligault.

Un village ... olympique !

Des athlètes russes, américains ou anglais pourraient venir s'entraîner avec les 2 fosses olympiques, d'où sont tirés les cibles des tireurs. Plusieurs aménagements sont aussi à réaliser dans les prochaines années. "Il faut rendre accessible le club aux handicapés, faire un parking et puis embellir le club" poursuit son président. Le maire de Saint-Loup-du-Gast, Marcel Barbé ne cache pas sa fierté. Paris 2024, c'est un dossier qu'il travaille depuis des années avec son secrétaire en mairie. "Nous avons désormais trois ans pour travailler. La municipalité accompagnera et s'engagera dans les installations" explique l'édile.

Le club de tir de Saint-Loup-du-Gast © Radio France - Martin Cotta

Rien ne prédestinait Saint-Loup-du-Gast à embrasser une histoire olympique. Gaston Daligault, en 2024, ne sera plus président de son club de tir, qu'il a fondé en 1992 et qui revendique 60 licenciés. L'ancien champion de France senior passe la main en raison de son grand âge, mais il vivra Paris 2024 en étant au première loge : sa maison jouxte le centre d'entraînement.

"Ah ça surprend quand même !" Copier

