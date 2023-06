Jeux Olympiques : à Paris, tous les chantiers sur la route et les réseaux suspendus dès mi-juin 2024

Aucun nouveau chantier sur les routes ne pourra démarrer à Paris dès le 15 juin 2024, plus d'un mois avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques

Aucun nouveau chantier sur les réseaux, les pistes cyclables ou les routes du 15 juin au 15 septembre 2024 : la ville de Paris va se préparer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en suspendant tous les travaux plus d'un mois et demi avant la cérémonie d'ouverture sur la Seine. *"L’objectif c’est de libérer l’espace" *en amont de la compétition, explique Jacques Baudrier, l’adjoint en charge des travaux.

Les abords des sites olympiques sanctuarisés dès le 15 mars

Dès le 1er Septembre 2023, des restrictions pourront être prises, et il sera demandé aux opérateurs de réseaux de déposer des instructions techniques systématiques. Ils pourront ainsi émettre des avis restrictifs ou de protection, notamment sur les réseaux sensibles et nécessaires au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques.

A partir du 15 mars, aucun nouveau chantier ne pourra démarrer autour des sites de la compétition, de la Seine, ainsi que de plusieurs points sensibles comme les grandes gares ou les abords de certains tronçons du périphérique. Les travaux déjà en cours devront être achevé pour le 15 juin.

Dès le 15 mars, aucun nouveau chantier ne pourra démarrer aux abords des sites parisiens des Jeux et de points jugés sensibles - Mairie de Paris

C'est au 15 juin 2024 que toute la ville de Paris va voir son quotidien chamboulé : habituée des travaux notamment en période estivale, aucune autorisation de nouveaux travaux ne sera délivrée dans toute la capitale à partir de cette date, et l'intégralité des chantiers de voiries lancés auparavant dans la capitale devront être achevés ou remis en état au 15 juillet 2024. Après les Jeux, du 16 septembre au 30 octobre 2024, les travaux resteront interdits aux abords des sites de la compétition.

Coup d'accélérateur sur le cyclable et les accès PMR

Les chantiers de voies et pistes cyclables notamment ont été anticipés, pour permettre de rendre les Jeux Olympiques et Paralympiques accessibles en vélo. Si cette dynamique doit se poursuivre durablement pour la mairie de Paris, en lien avec les changements climatiques, une partie des chantiers doivent être impérativement prêts pour 2024. "On va être en 2023 sur des niveaux historiques" avec 27 kilomètres de chantiers pour rendre la ville cyclable en terme de superficie, précise Jacques Beaudrier, l'adjoint en charge du suivi des chantiers.

"Il va y avoir beaucoup de travaux car on souhaite livrer de nouvelles pistes cyclables, notamment sur le boulevard Saint-Michel ou les grands Boulevards, mais aussi des Olympistes, confirme David Belliard, adjoint en charge des mobilités. Il s'agit de pistes provisoires mais qualitatives, comme ce qu'on a pu faire rue de Rivoli." Pour faire face, les équipes de Paris se renforce, avec des embauches par exemple à la Mission vélo.

Autre point clé pour ces Jeux : l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. "On accélérait déjà là-dessus, explique Jacques Baudrier, mais c'est vrai que les Jeux Paralympiques créent un environnement global qui nous pousse encore plus. Cet été 2023, on a trois fois plus de chantiers de mises en accessibilité que les années précédentes." Une dynamique "positive pour rendre la ville accessible dans les bâtiments mais aussi sur la voirie", conclut-il.