Jeux olympiques de Paris 2024 : la tournée des drapeaux fait étape à Guéret

La Tournée des drapeaux fait étape ce vendredi 28 avril à Guéret. La ville labellisée "Terre de jeux 2024" reçoit les trois drapeaux, celui des Jeux Olympiques, celui des Jeux Paralympiques et celui de Paris 2024. Pour l'occasion, la place Bonnyaud va se transformer en village olympique. Plusieurs associations sportives creusoises vont proposer des ateliers pour faire découvrir leurs disciplines aux écoliers et collégiens guérétois. Près de 400 élèves sont attendus. Ils pourront s'initier au judo, à la boxe, à l'escrime, au tennis ou encore au TaÏ-Chi, au tir, à l'athlétisme, au base-ball et même à l'équitation.

Un relais olympique

A 9h30 sera donné le top départ d'un relais olympique autour de la place Bonnyaud, Il est ouvert à tous, aux enfants comme aux adultes, aux valides et aux handicapés. On pourra le faire en marchant, en courant ou encore à vélo. L'objectif c'est qu'il ne s'arrête pas avant 11h30 ! "Une personne âgée peut prendre le relais d'un enfant explique Marie-Françoise Fournier la maire de Guéret, et une personne handicapée celui d'une mère de famille". Tout le monde est invité a y participer, chacun à son rythme.

Des grands sportifs

Guéret n'accueille pas seulement les drapeaux olympiques ce vendredi 28 avril. Des personnalités du monde sportif seront aussi du voyage. La présidente du comité paralympique et triple championne paralympique d'athéltisme, Marie-Amélie le Fur sera présente tout comme Thierry Rey, conseiller spécial paris 2024 et champion olympique de judo en 1980 à Moscou.