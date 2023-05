Jeux olympiques de Paris : 3.200 logements étudiants réquisitionnés pour loger le personnel de la compétition

Plus de 3.000 logements étudiants vont être réquisitionnés en Ile-de-France à l'été 2024 pour héberger le personnel des Jeux Olympiques de Paris

Des étudiants obligés de quitter leurs logements dans des résidences pendant les Jeux Olympiques de Paris : c'est ce qu'indique un mail du Crous reçu par plusieurs milliers d'entre eux ce jeudi. Pour ceux qui prévoient de rester en région francilienne pendant cette période, ils se verront "proposer un relogement dans une autre résidence", assure le ministère des Sports. 3.200 logements doivent être réquisitionnés, pour loger les "forces de sécurité, soignants, secouristes, chauffeurs d'autobus ou encore agents de sécurité privée".

David Martinez, responsable de la communication du Cnous (Centre national des oeuvres universitaires et scolaires) a lui précisé que "moins de 7% des résidences franciliennes seraient concernées" et réaffirmé qu'aucun étudiant ne serait pénalisé.

Inquiétude des étudiants et associations

Malgré les promesses de relogements, certains étudiants se disent inquiets, à l'image de Matis, étudiant en langues à Créteil qui vit dans la résidence Crous d'Antony (Hauts-de-Seine). "Je pensais que ce n'était pas un vrai mail ! explique cet étudiant qui a été informé des réquisitions par le Crous de Versailles. On nous dit qu'il y aura possibilité de nous reloger mais on ne nous dit pas comment, on ne nous donne pas de solution exacte. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer." Dans le mail du Crous, il est précisé que certaines résidences devront être vides dès le 30 juin 2024.

L'Unef s'est dit inquiète sur la capacité des Crous à ne pas créer une situation défavorable pour les résidents des établissements. Le syndicat étudiant a réclamé dans un communiqué que les réquisitions se fassent "uniquement sur les logements où les étudiant·e·s sont parti·e·s volontairement et sans aucune réquisition qui forcerait l'expulsion ou le déménagement." Il "demande également à ce que l'État assure financièrement la location des chambres Crous afin de ne pas creuser davantage le déficit de ces services publics" et dit déplorer le manque de soutien du gouvernement pour la construction de nouvelles résidences étudiantes.