PHOTOS - Jeux Olympiques : découvrez le stand de Paris 2024 à Lausanne

Paris et Los Angeles au coude à coude pour l'organisation des JO de 2024. On connaitre le nom de la ville qui aura ces JO 2024 le 13 septembre à Lima (Pérou). En attendant, les deux villes montrent leurs atouts au CIO avec deux stands ouverts à Lausanne et que nous vous faisons découvrir.

Mardi à Lausanne (Suisse) Paris et Los Angeles, toutes les deux candidates pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024, ont présenté leur projet devant les membres du CIO. La double attribution 2024/2028 a aussi été adoptée mardi. En parallèle, pour montrer tous leurs atouts - c'est un passage obligé pour les deux villes candidates - elles ont présenté chacune un stand que nous vous faisons découvrir en images.

Le stand de Paris

Comme celui de Los Angeles, le stand de Paris fait 88 m2. Paris a choisi de reconstituer un petit chez soi.

Paris en maquette © Radio France - Rémi Brancato

Les douceurs de la capitale. © Radio France - Rémi Brancato

Le réseau de transports en commun mis en avant. © Radio France - Rémi Brancato

Paris la plus belle ville du monde © Radio France - Rémi Brancato

"Nous sommes prêts à accueillir les JO en 2024" : Anne Hidalgo, maire de Paris © Radio France - Rémi Brancato

Le stand de Los Angeles

Los Angeles a préféré mettre en avant la technologie.

La ville des anges © Radio France - Rémi Brancato

Le grand stade © Radio France - Rémi Brancato

Visite virtuelle © Radio France - Rémi Brancato

Il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître l'heureuse gagnante pour les JO 2024. Le rendez vous est le 13 septembre 2017 à Lima au Pérou.