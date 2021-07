Jeux Olympiques : écran géant, breakdance et sourires à la fan-zone du Trocadéro à Paris

Trois ans avant d'accueillir les Jeux Olympiques (en 2024), la ville de Paris se prépare à cette grande fête du sport, et a installé au Trocadéro une fan-zone permettant de suivre les épreuves et de s'essayer à certaines disciplines. Elle sera ouverte tous les jours jusqu'à la fin des Jeux.

C'est la fan-zone parisienne pour suivre les Jeux Olympiques : au Trocadéro, la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont installé ce vendredi 23 juillet un grand village pour suivre les Jeux Olympiques (jusqu'au 8 août) puis les Jeux paralympiques (du 2 au 5 septembre) de Tokyo. Le public peut venir voir les épreuves sur un écran géant et s'essayer aux disciplines olympiques.

"Regarder les JO avec la Tour Eiffel en fond, c'est la classe"

Les spectateurs peuvent suivre les épreuves en direct sur écran géant. © Radio France - Théo Hetsch

La journée inaugurale, ce vendredi 23 juillet donne à voir un contraste étonnant : sur l'écran géant, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo se déroule dans un stade vide, mais la place du Trocadéro résonne des airs de fête, des sourires et du flottement des drapeaux tricolores. "Toute cette ambiance de fête fait du bien, surtout pour moi qui suis franco-japonais, c'est important de célébrer le début des JO de Tokyo", confie Kotaro, un jeune parisien ému. "Et puis regarder la cérémonie d'ouverture avec la Tour Eiffel en fond, c'est quand même la classe" rigole le jeune homme.

Le site du Trocadéro est ouvert tous les jours de midi à 19h. Entrée gratuite mais il faut le pass sanitaire pour rentrer.

Basketball, judo ou baseball au programme

Le cadre a de quoi réconforter certains participants, qui auraient dû être à Tokyo : "J'avais été sélectionné comme bénévole là-bas, mais à cause du Covid, tout a été annulé..." soupire Alejandro. "Au moins, ici, on peut quand même vivre un peu cette ambiance de fête et de communion". De la joie, du sport, il y en a pour tous les goûts : les enfants s'initient au basket ou au judo, sur un tatami posé entre le palais de Chaillot et la Tour Eiffel. Une tente sécurisée permet également de tester le baseball, sport qui fait son retour aux Jeux Olympiques à Tokyo.

"L'important c'est le timing", lance le coach de baseball, Gaël. © Radio France - Théo Hetsch

Les sportifs, eux, se voient déjà en 2024. "Depuis toute petite, je regarde les stars à la télé et je rêve de faire comme eux", raconte Pamedi, judokade en pôle espoir en région parisienne. "Et se dire que dans trois ans, ces mêmes Jeux OIympiques se dérouleront ici à Paris, c'est énorme, je vais tout faire pour y participer". Faire monter l'enthousiasme pour 2024. C'est aussi l'objectif de cette fan zone, installée jusqu'à la fin des Jeux paralympiques le 5 septembre