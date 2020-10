Jeux Olympiques : l'agglomération Seine-Eure, terre d'entraînement pour Paris 2024

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a rendu publique ce lundi la liste des sites retenus en France pour devenir centres de préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Quatre sites sont dans l'Eure, dont trois dans l'agglomération Seine-Eure.

Dans l'agglo Seine-Eure, les villes de Louviers et de Val-de-Reuil ainsi que le bassin de Léry-Poses pourront accueillir des équipes nationales en préparation (photo d'illustration)

Avec trois sites sur quatre, l'agglomération Seine-Eure se taille la part du lion. "Les meilleurs athlètes du monde seront bientôt à Val-de-Reuil" s’enthousiasme la cité rolivaloise sur sa page Facebook. Le stade Jesse Owens a été retenu pour accueillir des entraînements d’athlétisme olympique et paralympique. Une décision logique selon le maire de la ville, très investi dans l'organisation de ces Jeux :

Ce stade Jesse Owens, c'est un bijou, c'est un diamant. C'est la plus belle piste de 100 mètres "indoor" en France et c'est un anneau remarquable de 200 mètres - Marc-Antoine Jamet

À quelques kilomètres, le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud a reçu la nouvelle par courriel à 6h10 ce lundi matin : "C'est une très très belle nouvelle, un grand moment de fierté pour la ville et pour tout le mouvement sportif lovérien" avance l'élu. La maison des sports Thomas Pesquet de Louviers pourrait accueillir des équipes d'escrime et des athlètes fouleront la piste flambant neuve du stade Carrington.

Aviron et canoë-kayak à Léry-Poses

Le bassin de Léry-Poses pourrait accueillir la préparation d'équipes d'aviron olympique et paralympique, canoë-kayak sprint et para-canoë. Pour Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Eure qui gère l'équipement, ce bassin est idéal : "C'est un bassin techniquement excellent. Il a été taillé sur les côtés de façon à ce qu'il n'y ait pas de ressac" explique le président, lui-même avironneur amateur, "les gens qui s'entraînent sur les six lignes d'eau, ceux qui sont au bord sont en aussi bonne position que ceux qui sont au milieu". Autre avantage, de grands arbres ont été plantés de chaque côté pour protéger des vents dominants.

Le bassin de Léry-Poses, long de 2000 mètres, accueille régulièrement les championnats de France de canoë-kayak - Parc de loisirs de Léry-Poses

Même par temps de vent, on peut s'entraîner - Bernard Leroy

Candidate, la piscine Caséo de Louviers n'a pas été retenue pour recevoir des nageurs, tout comme le mur d'escalade du complexe Stéphane Diagana à Pont-Audemer. Le dernier site eurois retenu est dans Seine Normandie Agglomération, le complexe du Grévarin à Vernon. Il pourrait accueillir la préparation d'équipes de handball et de volley assis. Reste aux délégations étrangères à faire leur choix parmi les 619 sites sélectionnés dans le catalogue en France pour de premiers entraînements après les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021.