Jeux olympiques : l'équipe de France féminine de basket devra défier les États-Unis

C'est un groupe très coriace dans lequel se trouve l'équipe de France féminine de basket. Le tirage au sort des phases de poule des Jeux olympiques, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août à Tokyo, a été réalisé ce mardi. Aux JO, la France affrontera les Etats-Unis, le Nigeria et le Japon. "C’est un groupe qui nous apparaît épineux. Avec l’ordre des matches, le premier contre le Japon sera décisif", a réagi la sélectionneuse Valérie Garnier.

Une équipe de France aux couleurs de Bourges ?

Si on ne connaît pas encore les joueuses sélectionnées pour cette compétition mythique, on peut logiquement s'attendre à y retrouver des joueuses du Bourges Basket. Quatre Berruyères sont d'ailleurs actuellement en stage avec l'équipe de France, jusqu'au 8 février à Toulouse. Il s'agit d'Alexia Chartereau, de Magali Mendy, de Sarah Michel et d'Iliana Rupert.

C'est d'ailleurs à Bourges, dans la salle du Prado, que les Françaises avaient décroché leur ticket pour les JO, lors du tournoi de qualification olympique en février 2020.