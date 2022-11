Jeux Olympiques : le Calvados accueillera la flamme

Jusque-là, le département de l'Orne avait dit non et la question était "en réflexion" du côté du Calvados . Elle est désormais tranchée puisque ce lundi après-midi, les conseillers départementaux votent une délibération autorisant la collectivité à dépenser 180 000 euros pour participer au relais de la flamme olympique. Véritable coup d'envoi des festivités à chaque olympiade, ce parcours de la flamme avait été très perturbé par le Covid en amont des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il reste pour le pays hôte des Jeux une occasion supplémentaire de communiquer sur ses territoires, tout en défendant les valeurs d'universalisme et de liberté des Jeux Olympiques.

Les élus calvadosiens sont réunis depuis ce matin pour voter les décisions modificatives au budget. Et l'une de ces modifications concerne donc les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le contribuable du Calvados va débourser 180 000 euros pour voir la flamme passer dans le département dans des conditions qui restent à définir. En provenance d'Athènes, la torche va parcourir l'ensemble du pays, pour être précis les départements qui auront bien voulu s'acquitter de ce "droit de passage" auprès du Comité d'Organisation des Jeux 2024.

Pour la majorité départementale, qui insiste sur le fait que le département est labellisé Terre de Jeux 2024 "son passage (ndlr : de la flamme) en Normandie sera l’occasion d’offrir au Calvados une exposition unique et de mobiliser et d’engager le plus grand nombre – habitants, sportifs, clubs, associations – à vivre, célébrer et partager la ferveur des Jeux". La même année, le Calvados célébrera le 80ème anniversaire du déparquement en Normandie. Le conseil départemental promet dans son communiqué "une véritable fête et un élan collectif (...) avec la traversée de lieux et de sites emblématiques". Clara Dewaëlle, vice-présidente du Conseil Départemental, chargée du dossier, espère donc logiquement un passage sur les plages "pour qu'elles rayonnent en France et à l'international". Le parcours de la flamme, qui ne sera dévoilé que dans un an (ndlr : fin 2023), commencera en avril 2024. Certains départements jugent l'engagement financier trop important et ont signifié leur refus de payer plus de 150 000 euros pour quelques heures de passage de la flamme.