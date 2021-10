Jeux Olympiques Paris 2024 : "C'est le graal du sport", explique le directeur de la rédaction de l'Equipe

Ce vendredi 29 octobre, nous sommes à 1.000 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024 et pour marquer le coup, le journal L'Equipe propose un numéro spécial. "On voulait faire un objet unique, presque un objet culturel puisqu'on repasse au grand format, le format d'origine de L'Equipe. On revient sur les Jeux 1924. On a la chance d'avoir dans le fonds photo de l'Equipe, _150 images des Jeux 1924_. On a démarré le journal en noir et blanc et plus on avance vers 2024, plus on colorise", décrit Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'Equipe, invité de France Bleu Paris ce 29 octobre.

De tous les événements sportifs, c'est le plus intense

En Une de ce journal du vendredi 29 octobre, il y a la handballeuse Cléopâtre Darleux, championne olympique cet été à Tokyo et le joueur du PSG Kylian Mbappé qui rêve de l'être. Un moment fort pour les sportifs, comme pour la rédaction de l'Equipe. "De tous les événements sportifs qui existent, c'est le plus intense puisqu'on travaille du matin au soir. On travaille sur plusieurs sports, plusieurs sites donc il y a un engagement extrêmement fort. Le matin, vous imaginez que vous allez avoir des médailles et puis finalement, des sportifs que vous ne connaissez pas vont briller. C'est vraiment le graal du sport", estime Jérôme Cazadieu.

Il faut que l'on gagne beaucoup de médailles

A 1.000 jours de l'événement, le directeur de la rédaction de l'Equipe considère que malgré le Covid-19, le comité d'organisation a déjà plutôt bien travaillé. "Pour l'instant, il est dans les temps. Pour que les Jeux soient réussis, il faut que l'on gagne beaucoup de médailles. On n'a pas été suffisamment performants à Tokyo avec 35 médailles donc pour basculer sur l'objectif assigné par le président de la République de 80 médailles, il faudrait un miracle", précise Jérôme Cazadieu.