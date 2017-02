Campagne internationale pour Paris 2024 : des athlètes au collège et la Tour Eiffel illuminée

Pour soutenir la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, vendredi, des sportifs sont allés dans le collège Dora Maar (Seine-Saint-Denis) et une fête est prévue entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Les derniers chapitres du dossier de candidature de Paris vont être remis au CIO.

Paris se mobilise avec des élus, des sportifs et des jeunes pour soutenir sa candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On connaitra le slogan de la capitale pour les JO de 2024 vers 18h ce vendredi. Cette journée marque le début de la campagne internationale destinée à montrer que Paris est la meilleure candidate pour ces Jeux.

Vers 19h aura lieu le lancement de l'illumination de la Tour Eiffel en présence de nombreuses personnalités réunies sur le parvis du Trocadéro.

Des sportifs dans un collège de Seine-Saint-Denis

Ce vendredi matin, les 500 élèves du collège Dora Maar en Seine-Saint-Denis, qui travaillent autour du projet olympique de Paris 2024, ont reçu la visite de sportifs.

A Saint-Denis @teddyriner s'exerce au basket fauteuil avec les élèves du collège Dora Maar #Paris2024 @Paris2024 pic.twitter.com/NyUSzVKuVS — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) February 3, 2017

Le collège est situé en face de la Cité du Cinéma qui accueillera le village olympique.

Si @Paris2024 remporte l'organisation des JO c'est ici à la @citeducinema que s'installera le restaurant du village olympique #Paris2024 pic.twitter.com/Gl7viBZT6X — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) February 3, 2017

Les athlètes comme Teddy Riner, Laura Flessel ou encore Stéphane Diagana ont encadré les élèves et ont participé avec eux à des activités sportives dans le gymnase.

VIDEO | La championne @SarahOurahmoune apprend les rudiments de la boxe aux élèves de 6e #paris2024 @Paris2024 pic.twitter.com/5AjPPRbfw6 — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) February 3, 2017

La matinée s'est achevée par la lecture d'une lettre en anglais, rédigée par les élèves pour le CIO.

Les derniers chapitres du dossier de candidature remis au CIO ce vendredi.

Cette troisième étape permet à Paris de mettre l'accent sur l'héritage et la livraison des Jeux. Ces chapitres expliquent, de façon concrète, le déroulé de la quinzaine olympique et paralympique. Ils font le point sur les transports, l'hébergement, la sécurité, les athlètes et les spectateurs. Ils expliquent aussi ce qu'il restera des Jeux une fois qu'ils seront terminés. Pour le CIO la notion "d'héritage durable" est l'un des premiers critères de choix des votants. Il s'agit d'éviter que les jeux coûtent trop cher et qu'il n'en reste rien une fois terminés.

Paris mais comme toutes les autres villes candidates (Los Angeles et Budapest) devront aller défendre leur projet en juillet 2017 à Lausanne. Ce sera la dernière répétition avant le grand oral de Lima.