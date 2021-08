Jeux paralympiques 2021 : l'aixoise Nathalie Benoit vise une médaille en para aviron

Elle espère bien décrocher une nouvelle médaille ! Après avoir remporté sa première médaille paralympique aux Jeux de 2012 à Londres avec une deuxième place en para aviron, Nathalie Benoit, 41 ans va tout faire pour grimper à nouveau sur le podium (dans la catégorie PR1) : "je vais tout donner pour monter sur le podium et faire partie des 3 chanceux".

Licenciée au Rowing Club de Marseille, l'athlète a un parcours qui force l'admiration.

Sportive depuis sa plus tendre enfance, Nathalie Benoit se destinait au pentathlon moderne. À l’âge de 16 ans, elle intègre le pôle espoir d’Aix-en-Provence, mais un an plus tard, on lui diagnostique une sclérose en plaque. La maladie progresse et à ses 25 ans l’utilisation d’un fauteuil roulant devient inévitable. À force de rééducation et de volonté, Nathalie se lance dans le para aviron et rafle les titres internationaux. Elle participe aux épreuves d’aviron en catégorie bras-épaules et remporte sa première médaille paralympique aux Jeux de 2012 à Londres avec une deuxième place en skiff. Entre le 15 juin et le 23 juillet 2013, elle a parcouru 1036 km à la rame entre Paris et Marseille.

Enseignante au CNED, Nathalie est déchargée depuis janvier 2020 pour préparer ces jeux de Tokyo et elle devrait bientôt retrouver ces élèves. Pour elle, ces jeux paralympiques sont l'occasion de mettre en lumière le handicap : "il y a encore un énorme chemin à faire pour la représentation du handicap dans le sport et dans la société. Trop de gens sont encore gênés par le handicap. On veut être considéré avant tout comme des sportifs. Ce serait déjà une très belle avancée !".

Les épreuves de para aviron sont prévues vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août.