Jeux Paralympiques : 3 athlètes d'Indre-et-Loire engagés en athlétisme, au tir à l'arc et en tennis de table

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Tokyo se déroule ce mardi 24 août à 13h heure française. Trois athlètes handisport d'Indre-et-Loire y participent : Clément Berthier qui s'entraîne au TT Joué-lès-Tours en tennis de table, Eric Pereira du club Club des Archers de Saint Avertin en tir à l'arc et Typhaine Soldé du club d'athlétisme de l'A3 Tours en saut en longueur.

Marie-Amélie Le Fur, du Loir-et-Cher, est la plus grande chance locale de médaille. Elle participera dans la nuit de vendredi 27 à samedi 28 août au même concours de saut en longueur que Typhaine Soldé. Il s'agira de la dernière compétition de sa carrière pour l'athlète de 32 ans, déjà triple championne paralympique et huit fois médaillées aux Jeux.

"Je compte être présente pour défendre mon titre, pour terminer ma carrière de la plus belle des victoires, par un record du monde - Marie-Amélie Le Fur"

En revanche, son entourage n'a pas pu faire le voyage, Covid-19 oblige. C'est une tristesse pour l'athlète handisport : "Si les médailles sont aussi belles, c'est parce que je vois de la joie dans les yeux de mes proches." Après son concours, Marie-Amélie Le Fur restera au Japon avec une seconde casquette, celle de président du Comité paralympique et sportif français.

"Une pente ascendante"

Pour elle, "les Jeux de Tokyo sont important pour préparer l'avenir du mouvement paralympique, c'est aussi une capacité d'obtenir un aura dans le cadre de Paris 2024". Selon Marie-Amélie Le Fur, le mouvement handisport "est sur une pente ascendante, il y a de plus en plus de structures qui s'ouvrent, mais j'aimerais qu'il y ait un coup d'accélérateur avec les Jeux de Paris 2024".

À travers la médiatisation des Jeux Paralympiques, le Comité paralympique et sportif français espère faire changer les regards sur le handicap. "On a un grand cap à franchir sur l'évolution des mentalités, encore trop de personnes pensent que c'est trop compliqué d'accueillir une personne en situation de handicap", estime Marie-Amélie Le Fur.

Alice Métais (à gauche) et Typhaine Soldé (à droite) font partie du Pôle régional handisport d'athlétisme de l'A3 Tours. © Radio France - Chadi Yahya

Parmi les structures existantes, il existe le Pôle régional handisport d'athlétisme hébergé par l'A3 Tours, dont fait partie l'athlète paralympique Typhaine Soldé. À l'origine, l'A3 Tours possédait une section handisport, puis "on nous a demandé de créer un pôle", explique Guy Bessay, président du club d'athlétisme. C'est tout naturellement qu'il a accepté, précise-t-il : "Ça nous semblait logique dans le cadre de cet objectif de permettre à tout le monde de pratiquer l'athlétisme."