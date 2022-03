Jeux Paralympiques de Pékin : En Côte-d'Or aussi, le handisport gagne ses lettres de noblesse

France Bleu Bourgogne : Corentin Le Guen, vous êtes le fondateur du club de rugby fauteuil de Nuits-Saint-Georges, et vous venez de décrocher le titre de champion d'Europe avec l'équipe de France : victoire 44 à 43, le weekend dernier à Paris, face à l'Angleterre. Elle représente quoi cette victoire pour vous ?

Corentin Le Guen : C'est vrai que c'était une grande fierté de gagner ces Anglais qui sont triplement champions d'Europe et surtout champions paralympiques en titre. Donc, on avait un cœur devant notre public de ramener la plus belle médaille. Ça a été fait, c'est une grande fierté. Mais ce n'est que le début puisque on va accueillir les Jeux paralympiques en 2024.

c'est l'objectif pour vous, Paris 2024 ?

Exactement. On a vraiment l'objectif de gagner ces Jeux paralympiques.

Vous êtes champion avec un autre Côte-d'Orien, Sébastien Verdin, également membre du club de Nuits. Aujourd'hui, c'est l'un des tout meilleurs clubs en France, comment on explique cette ascension fulgurante en à peine dix ans ?

C'est vrai que c'est un peu parfois des coups de chance sur desrecrutements de très, très bons joueurs. Donc on a la chance d'avoir Seb (Verdin) avec nous. On a aussi de, très, très bons joueurs, qui sont en équipe de France très régulièrement.

Il y a un esprit rugby aussi à Nuits-Saint-Georges. Ça compte, ça ?

Tout-à-fait, c'est un peu comme une famille, on est vraiment très soudés. Il y a des amis, j'ai des amis depuis depuis l'enfance, donc on est très soudés. On est surtout très soutenus.

A la tête d'un club de handisport comme ça, on a autant de chances de trouver des financements, de trouver des mécènes ? Est ce que c'est plus compliqué ou pas ?

Surtout par les temps qui courent. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Donc voilà, on se bat tous les jours pour trouver, pour trouver les financements qui nous sont utiles, qui nous sont nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe, puisqu'on sait qu'un fauteuil a généralement coûteux près de 10.000 euros. Donc, c'est un investissement important de changer à changer rapidement. Surtout, on a aussi des frais liés au handicap des joueurs. Quand on se déplace, on dort à l'hôtel. On doit avoir des hôtels qui ne sont pas trop mal. Les frais kilométriques, etc. Ça fait des bons budgets.

L'actualité, c'est évidemment marqué par l'ouverture des Jeux paralympiques de Pékin, c'est une immense vitrine pour le handisport à la télé ?

C'est vrai que depuis quelques années maintenant, les médias font vraiment l'effort de jouer le jeu dans le sens où, il y a quelques années, les Paralympiques étaient très, très peu diffusées ou alors de temps en temps sur TV5 Monde. Maintenant, c'est vraiment une compétition à part entière, une compétition comme les valides, j'ai envie de dire, et c'est extra de pouvoir compter sur cette médiatisation qui ne fera qu'amplifier l'intérêt du grand public sur le para-sport.

Vous sentez justement ce regard des gens en train de changer les tribunes, se remplir à chaque compétition à laquelle vous participez ?

Tout-à-fait par exemple à la Halle Carpentier à Paris pour les championnats d'Europe., es tribunes étaient quasiment pleines, les places étaient payantes, donc on voit vraiment l'intérêt du public pour le rugby fauteuil. C'est vraiment très intéressant de pouvoir compter sur le soutien du public qui ne fera que s'amplifier. Je l'espère en tout cas, pour Paris 2024, les Jeux

Dans le contexte que l'on connait en Ukraine, les athlètes russes et biélorusses sont exclus pour ces Jeux. Ce que vous, pour vous, le sport, le handisport aussi est également un rôle diplomatique, entre guillemets, à jouer dans ce genre de conflit ?

Speaker 2: C'est vrai que c'est un conflit et un contexte assez particulier, mais je pense que je pense que le sport doit rester à sa place. Et même si les athlètes russes sont russes, forcément, je pense qu'ils pourraient éventuellement concourir sous la bannière internationale.

Mais est-ce que les sportifs auraient intérêt à s'engager un peu plus dans ce conflit en particulier ?

C'est parfois compliqué parce que nous, on a plus un rôle de sportif, certes d'ambassadeur, mais on n'est pas forcément très au fait des questions géopolitiques qui peuvent se poser. En tout cas, on est, on est au même niveau d'information que tout le monde, donc restons à notre place.