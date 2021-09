Jeux paralympiques de Tokyo : une vraie réussite selon le champion corrézien de handbike Mathieu Bosredon

"Il y avait une jeune génération en train de couver... elle est en train d'exploser" C'est ainsi que Mathieu Bosredon explique la belle réussite des français aux jeux paralympiques de Tokyo. Absent cette fois-ci des jeux à cause d'une chute qui l'a empêché de décrocher une qualification, le champion corrézien de handbike expliquait ce vendredi matin sur France Bleu Limousin qu'on avait largement dépassé l'objectif fixé à 35 médailles. "On est bien lancé pour aller jusqu'aux jeux de 2024 à Paris" souligne t-il.

Des résultats incroyables en para cyclisme

"Il manque encore quelques titres , on récupère beaucoup de médailles mais peu en or" souligne encore Mathieu Bosredon mais qui note aussi que dans sa discipline de prédilection c'est un beau succès. "C'est incroyable" explique de le champion corrézien qui salue notamment la performance de Florian Jouanny, tétraplégique qui a décroché l'or sur la course en ligne sur route. "Et pourtant ce n'était pas un circuit facile" commente encore le corrézien qui ne cache pas non plus son admiration pour d'autres garçons comme Dimitri Pavadé au saut en longueur ou encore Pierre Fairbank , le vétéran de cette équipe de France.

Mathieu Bosredon compte bien participer aux jeux paralympiques de Paris dans trois ans.