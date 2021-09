Jeux paralympiques : "Les résultats sont au delà de nos espérances" (Prsdt de la Fédération Handisport PACA)

C'est une belle moisson de médailles que les athlètes tricolores ramènent des Jeux paralympiques de Tokyo : 54 au total dont 11 en or. La France finit 14e au tableau des médailles et ça fait plaisir au président de la Fédération Handisport PACA Bernard Tassaro : "On a le sourire depuis le début des jeux, nos sportifs ont bien réussi. Au niveau régional on a eu des bons résultats en tennis de table, en cyclisme en aviron. Mais les résultats sont au-delà de nos espérances". Dans notre région, notamment Nathalie Benoit a remporté le bronze en para aviron, même chose pour Rémi Taranto, tous les deux du club licenciés au Rowing Club de Marseille. D'autres ont brillé commeThu Kamkasomphou, 52 ans, qui a signé son sixième podium individuel en bronze au tennis de table handisport, et puis Annouck Curzillat et sa guide originaire de Grasse Céline Bousrez au para-triathlon.

Ce qui fait aussi plaisir à Bernard Tassaro c'est la médiatisation des Jeux, même si on est loin de la médiatisation des JO classiques, il souligne une amélioration. Un regret tout de même : c'est le pays hôte qui choisit ce qui est retransmis, résultat, à chaque épreuve sans japonais, il n'y avait pas de retransmission. Conclusion de Bernard Tassaro : "On peut encore mieux faire, mais pour les Jeux 2024 à Paris ce sera différent !".

L'avantage c'est que les Jeux de Paris ne sont que dans trois ans, alors on espère que d'ici trois ans on n'aura pas oublié les Jeux de Tokyo

Bernard Tassaro espère aussi que des Jeux auront donné envie aux jeunes qui souffrent de handicap de se lancer dans le handisport. Aujourd'hui, on est très souvent impressionné par la performance des handi-athlètes et souvent les plus jeunes qui sont handicapés estiment qu'ils ne peuvent pas faire du sport, qu'ils ne sont pas capables. Bernard Tassaro qui est aussi président du club de tennis de Roquefort la Bédoule se bat au quotidien pour attirer plus de jeunes.