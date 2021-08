Jeux paralympiques : "tout est possible malgré le handicap", réagit la mère d'Alexandre Léauté

"20 ans et déjà un grand champion !". Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir après la première médaille d'or française aux jeux paralympiques de Tokyo ce jeudi 26 août 2021. Une médaille décrochée par le cycliste breton Alexandre Léauté, originaire de Saint-Caradec dans les Côtes d'Armor.

Fierté et émotion

Ses parents Carine et Ralph ont ressorti pour l'occasion la photo du jour où Alexandre a décidé de se séparer des petites roulettes de son vélo. "Il avait 5 ans". Que de chemin parcouru depuis l'AVC à la naissance et l'annonce du handicap.

On fait une IRM, on vous dit qu'il y a des séquelles au niveau du cerveau, c'est un peu la douche froide, se souvient Carine, la mère d'Alexandre Léauté.

Mais la vie continue. "On l'a beaucoup accompagné, on l'a emmené voir de nombreux médecins et spécialistes. Et puis un jour, il a voulu faire du vélo, on l'a accompagné dans ce sens aussi. Tout est possible malgré le handicap".

Alexandre à 5 ans sans les petites roulettes ! © Radio France - Johan Moison

Les souvenirs ressortent. "Cela nous ramène vingt ans en arrière", avoue Ralph. "On l'a élevé comme un enfant normal et un jour il a dit papa, maman, je veux partir, je veux faire du vélo. On lui a dit : vas-y !".

On est super content pour lui. Il commence sa vie de jeune homme de la meilleure des façons, sourit Ralph.

Son frère Marius et ses deux sœurs Camille et Ninon se sont bien sûr levés pour suivre la course en direct à la télé. "J'ai pleuré", reconnait Camille. "C'est une belle revanche sur son passé. Il pourrait être un exemple pour des gens qui sont handicapés et qui aimeraient se lancer dans le sport mais qui n'osent pas".

Une grande fête est déjà prévue pour le retour du champion mi-septembre à Saint-Caradec.