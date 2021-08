Jeux Paralympiques : trois Toulousains pour faire briller l'équipe de France de Rugby Fauteuil

Des Toulousains pour la première journée de compétition aux Jeux Paralympiques de Tokyo. L'équipe de France de Rugby fauteuil affronte le Japon, ce mercredi 25 août. Dans l'effectif des Bleus, trois joueurs sont issus du Stade Toulousain Handisport. Il s'agit de Jonathan Hivernat, également capitaine, Rodolphe Jarlan et Matthieu Thiriet.

Un objectif de médaille

Le Rugby fauteuil est une discipline mixte, qui réunit des joueurs atteints d'un handicap aux quatre membres. L’objectif est de franchir la ligne de but adverse en possession d'un ballon rond. 2 équipes de 4 joueurs s’affrontent pendant 4 périodes de 8 minutes. Le rugby fauteuil est présent aux jeux depuis 1996.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si la France a su se qualifier lors des précédents événements, elle n'a pas réussi à ramener des médailles. Les bleus avaient fini 7e à Rio et 8e à Londres sur les huit équipes. "C'était déjà magique d'être qualifié, rappelle Rodolphe Jarlan. On y allait pour vivre l'expérience. Là, c'est différent. On a _un groupe qui est prêt_, qui est capable de renverser les meilleures équipes. Il n'y a plus qu'à !"

Pourtant, la compétition s'annonce difficile. Les Français sont dans la même poule que les champions du monde en titre, les Japonais, que les vice-champions d'Europe, les Danois. "On sait qu'il va falloir être bon dès le début. On n'aura pas de tour de chauffe, ajoute Rodolphe Jarlan. Mais on va tout donner pour aller chercher cette place en demi-finale".

Une meilleure visibilité pour le Rugby Fauteuil

Au-delà de l'objectif de médaille, cette participation aux Jeux Paralympiques est un formidable coup de projecteur sur cette discipline. "Déjà lorsqu'on était à Rio, avec la retransmission des matchs à la télévision, il y a eu un énorme bond en avant. On a senti que les gens étaient derrières nous", se souvient Jonathan Hivernat. La mise en avant de la discipline avait également permis de faire venir de nouveaux adeptes. Il espère que Tokyo aura le même effet.

Mais avant même le début de la compétition, l'effervescence commence à se faire sentir. "On sent le monde derrière nous, explique Matthieu Thiriet. Je suis orthoptiste. Dans le cabinet où je travaille, avec l'arrivée des jeux, il y a de plus en plus de patients qui m'identifient au sport. Cela montre que la visibilité est de plus en plus grande". Tous trois savent que repartir de Tokyo la médaille autour du cou serait le meilleur moyen de mettre en avant leur discipline.