JMJ : des jeunes Vauclusiens à Lisbonne

Arrivé mercredi 2 août à Lisbonne à l'occasion des JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse), le pape rencontre les jeunes pèlerins ce jeudi 3 août, à travers sa traditionnelle cérémonie d’accueil. Tous les deux à trois ans, les JMJ rassemblent des jeunes catholiques du monde entier.

Cette année, l’évènement se tient à Lisbonne jusqu’au 6 août. Parmi les 354 000 pèlerins sur place, plus de 40 000 sont Français. Une cinquantaine d’étudiants et de jeunes travailleurs sont partis avec le diocèse avignonnais.

Hugues Largeau, 19 ans, est étudiant en histoire à l’Université d’Avignon. Avec ses camarades vauclusiens et d’ailleurs, il a répondu présent au thème de l’année, "Marie se leva et partit en hâte" : « quelle que soit la culture, quel que soit le pays, on s’est tous levés, on est tous partis en hâte direction Lisbonne ! ».

Multiplier les rencontres internationales à Lisbonne

L’histoire familiale d’Hugues est très liée aux JMJ : « j’ai baigné dedans depuis tout petit avec mon frère et ma sœur qui m’ont ramené plein d’objets échangés aux JMJ. Mes parents se sont rencontrés un peu là-bas aussi ». Sur place, il décrit l’ambiance joyeuse et internationale qui règne dans la capitale : « j’ai pu communiquer avec des Polonais, des Brésiliens (…) j’en suis témoin, ici il y a des drapeaux de pays dont j’ignore même l’existence ! Je ne saurais pas comment vous le décrire, mais c’est à vivre ! » conclut-il avec émotion.