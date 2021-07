JO de Tokyo : les parents de la kayakiste périgourdine Manon Hostens vont suivre leur fille à la télé

La kayakiste Manon Hostens s'aligne sur 3 catégories : en individuel, en couple et à quatre sur 500 mètres. Ses parents auraient dû aller avec elle à Tokyo, avant que le covid-19 vienne perturber leurs plans. Les JO ont lieu sous une bulle sanitaire stricte. Malgré cette déconvenue, M. et Mme Hostens vivent complétement en fonction de leur leur fille depuis qu'elle a pris l'avion.

"On met le réveil à 7 heures du matin pour communiquer avec elle au moment où elle est libre. On l'encourage, on lui dit qu'on l'aime et, surtout, on l'écoute. C'est ça dont elle a besoin.", dit la mère. "On est avec elle par la pensée. On est au Japon. On a pas encore le kimono mais presque", ajoute le père dans un éclat de rire.

Des nuits blanches en perspective

Avec le décalage de 7 heures, les 3 épreuves ont lieu à 2 ou 3 heures du matin. Pas besoin de mettre le réveil pour ces deux parents : " on sera tellement stressés qu'on ne va pas dormir" avouent-ils. Ils attendront l'heure avec du café et des petits biscuits préparés par la maman.

Et ils ne seront pas seuls. La sœur et le frère de Manon Hostens seront là aussi, à sa demande, tous réunis dans la maison de la famille à Mouzens.

