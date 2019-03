JO 2024 à Paris : 11,7 millions d'euros pour rénover 4 sites d'entrainement dans la capitale

Paris, France

Une somme de 11,7 millions d'euros est destinée à la rénovation de quatre sites d'entraînement qui accueillent à Paris les Jeux Olympiques de 2024. La Solideo doit faire cette annonce vendredi après-midi en Conseil d'Administration. La Solideo (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) est l’établissement public chargé de financer, superviser et livrer les ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cette rénovation répond à une demande très forte de la Mairie de Paris qui souhaite que les Parisiens puissent bénéficier, après les Jeux, des équipements prévus pour les JO.

Des sites dans les quartiers populaires

Les quatre équipements concernés par cette rénovation

Centre Sportif des Poissonniers (18e)

Centre Sportif Max Rousié (17e)

Centre Sportif Bertrand Dauvin (18e)

Piscine Vallerey (20e)

La SOLIDEO supervise des dizaines de projets

La société assurera la supervision de 39 projets d’infrastructures. Elle a la maîtrise d’ouvrage du village olympique et paralympique et du village des médias. Elle doit aussi coordonner ses 12 co-financeurs publics représentés au sein du Conseil d’Administration. L’ensemble des équipements doit être livré à l’automne 2023. Ils doivent être durables.