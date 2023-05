A Seloncourt, l'accueil temporaire de migrants lié aux JO de Paris est plutôt bien perçu par les riverains

Dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le gouvernement a entrepris de transférer hors d'Ile-de-France une partie des populations de migrants qui vivent dans la rue ou des campements de fortune. Pour cela, une dizaine de sas d'hébergement temporaire sont créés en région pour accueillir ces demandeurs d'asile, par groupes d'une cinquantaine à chaque fois. Depuis deux mois, 170 personnes ont déjà transité par ces centres régionaux.

Le ministre du logement Olivier Klein, a défendu ce mercredi 24 mai ces "hébergements limités dans le temps" qui doivent permettre de "mieux accueillir les sans-abris avant de les accompagner vers une insertion durable, alors que la situation tendue de l'Ile-de-France ne permet pas de répondre à leurs besoins".

Les migrants restent dix jours sur place. Actuellement, le centre est inoccupé. © Radio France - Christophe Beck

Le sas de Bourgogne-Franche-Comté est situé à Seloncourt, dans l'ancienne maison d'accueil spécialisée de l'Adapei (qui vient de déménager sur le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard). Ce site, dont la gestion a été confiée à l'ADDSEA, l'Association départementale de Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adolescent, accueille des demandeurs d'asile par vagues de cinquante personnes. Elles restent dix jours à Seloncourt, le temps de leur trouver un point de chute pérenne au sein de la région Bourgogne Franche-Comté.

Aucune opposition dans le quartier

Dans le quartier résidentiel qui jouxte ce sas de Seloncourt, les habitants ne manifestent aucune opposition à la présence de ces migrants. Il faut dire que l'ex-maison d'accueil est posée au milieu d'un grand parc arboré, bien isolée du voisinage.

"Sincèrement, ce centre d'accueil ne pose aucun problème dans le quartier", nous confie José, habitant de l'une des maisons les plus proches du sas : "C'est bien moins ennuyeux que les scooters qui pétaradent dans les quartiers du Pays de Montbéliard, Je ne vois pas pourquoi on ferait tout un tabac de cela. Ces gens-là sont dans la difficulté. On ne va quand même pas leur ajouter nos protestations".

"La seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas avoir été informé"

Ce couple de riverains confirme. "Ils ne nous posent aucun problème. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que nous n'ayons pas été prévenus. Nous n'aurions pas refusé, évidemment, mais on aurait voulu être informé de cette installation". Cette autre habitante d'un pavillon a déjà aperçu quelques migrants autour de cette maison d'accueil : "Ils me disent bonjour. Je réponds. Ça serait nous, on serait bien content d'être pris en charge ainsi."

Le maire de Seloncourt, Daniel Buchwalder, ne constate aucune difficulté dans cet accueil qui a débuté il y a trois semaines. "Le premier convoi concernait une dizaine de personnes. Un deuxième convoi, trente ou quarante personnes. Pour moi, si ça continue à se passer comme ça, c'est sans souci. Et puis, dans ce domaine, la discrétion est de rigueur".

Ce centre de Seloncourt est appelé à fonctionner huit à dix mois, le temps d'attendre l'achèvement de la construction d'un centre permanent à Besançon.