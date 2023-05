JO 2024 : Châteauroux Métropole déboursera 4,5 millions d'euros

D'ici un an, Châteauroux Métropole accueillera les épreuves olympiques et paralympiques de tir sportif. Avec près de 500 athlètes attendus, plusieurs milliers de spectateurs chaque jour, des journalistes du monde entier et des policiers et gendarmes en renfort, l'agglomération a fort à faire.

Pour accueillir les épreuves olympiques de tir sportif, Châteauroux Métropole investit 4.5 millions d'euros © Radio France - Gaelle Fontenit L'été 2024 sera olympique à Châteauroux. En attendant, l'heure est aux grands travaux. D'abord, il y a le chantier de la Chapelle Saint-Denis à Châteauroux : les dortoirs des moines seront transformés en appart'hôtel d'une capacité de 25 chambres. Les travaux sont en cours. Ils sont chiffrés à 10 millions d'euros portés en partie par l'agglomération castelroussine. ⓘ Publicité Autre chantier d'importance : la mise en conformité du PESI, le pôle d'enseignement supérieur qu'occupe United Word, juste en face du site olympique du Centre national de tir sportif. Il s'agit notamment de travaux d'isolation et d'adaptabilité aux personnes handicapées. Le chantier est porté par un propriétaire privé mais il sera aidé par l'agglomération pour un montant d'un million d'euros. C'est en fait un retour sur investissement. Pendant 20 ans, la moitié des sommes perçues par United Word lors de location seront reversées à Châteauroux Métropole. Des centaines de personnes à loger L'essentiel de l'investissement se concentre sur l'hébergement car il faudra accueillir près de 500 athlètes (valide ou handicapés), des dizaines de gendarmes et policiers, des journalistes, des arbitres, des délégations internationales et du public : 2.500 à 4.000 personnes chaque jour assisteront aux épreuves. Paris 2024 prévoit de proposer des logements de qualité similaires aux athlètes, pour des raisons d'égalité de traitement. Ils pourront être hébergés au PESI ou dans l'internat du lycée Blaise Pascal de Châteauroux, qui sont les deux sites retenus. Au total, il faut fournir 610 lits. Mais libre aux délégations de choisir un autre hébergement. Autre possibilité : les hôtels de l'agglomération dont un certain nombre vont monter en gamme pour répondre aux exigences de la clientèle. Par ailleurs, d'autres hôtels sont en construction. Pour les policiers et gendarmes déployés, les internats des lycées castelroussins Charmilles et Naturapolis seront mis à contribution. Au total, 3.400 lits sont proposés sur l'agglomération de Châteauroux. Une offre suffisante selon la mairie de Châteauroux qui pourra compter sur la réversion de la taxe de séjour, récemment augmentée de 10% à compter de janvier 2024. Jusqu'à présent, elle rapportait 240.000 euros par an. Frais annexes À proximité de ce site, l'agglomération va investir 700.000 euros dans la création d'un parking qui accueillera les délégations et le public à l'entrée du CNTS. Il sera équipé de sanitaires et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Autre chantier à prévoir, à partir du printemps 2024 : la création d'une voie d'accès sécurisée pour les forces de l'ordre et les secours desservant le CNTS. Il s'agit d'un chemin agricole qui sera transformé pour 250.000 euros. Au total, avec les travaux d'embellissement et d'aménagement de la ville, Châteauroux Métropole déboursera un peu plus de 4 millions d'euros pour l'accueil des Jeux Olympiques. S'ajoutera à cette somme 500.000 euros de fonctionnement, pour animer la fan zone par exemple ou mettre en circulation une navette entre la gare, les lieux d'hébergement et le site de la compétition. Les épreuves de tir sportif auront lieu du 27 juillet au 5 août sur le site du CNTS, à la Martinerie à Déols. Ce sera du 30 août au 5 septembre pour les épreuves paralympiques.