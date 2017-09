JO 2024 : départ ce vendredi matin de la délégation de Paris pour Lima pour l'annonce officielle

L'annonce officielle du nom de la ville organisatrice des JO-2024 a lieu à Lima (Pérou) le 13 septembre 2017 à 20h (heure française). Une attribution sans suspense depuis le retrait de Los Angeles qui préfère 2028. La délégation de Paris part ce vendredi matin pour le Pérou où elle reste sept jours.

Le Comité international olympique (CIO) va élire officiellement, à Lima (Pérou), le 13 septembre 2017, les villes qui vont accueillir les Jeux olympiques de 2024 et de 2028. Il devrait confirmer l'organisation des jeux par Paris en 2024. Dès que le choix sera officialisé, mercredi 13 septembre à 20h à Paris, ce sera la fête au Trocadéro. La ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) fera aussi de cette journée une journée de festivité. Et puis à Paris, le vendredi 15 septembre, le soir du retour de la délégation, un concert géant est aussi prévu sur le parvis de l'Hôtel de ville.

Le programme de la journée décisive du 13 septembre

L'ouverture de la session du CIO à Lima est prévue à 9h (heure du Pérou). Les moments forts auront lieu à 12h avec la présentation Paris 2024 et à 12h30 avec celle de L.A. 2028.

L'annonce officielle de la ville qui organisera les Jeux olympiques en 2024 mais aussi en 2028 doit être faite à 13h, (20h heure française)

Après l'annonce officielle à Lima, Paris et Los Angeles tiendront des conférences de presse.

En France, le 13 septembre, ce sera la fête à Paris et en Seine-Saint-Denis

A Paris, rendez vous est donné à 20h au Trocadéro sur le Parvis des droits de l'homme pour fêter cette victoire. Une structure de sept mètres de haut représentant les anneaux olympiques va être dévoilée sur l'esplanade. Des élus et des athlètes seront présents.

Les anneaux olympiques vont bientôt trôner sur le parvis du Trocadéro à Paris © Maxppp - Frédéric Dugit

En Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-Denis commencera les festivité le 13 septembre à 13h30 sur le parvis de la Basilique. Des sportifs participeront à des animations avec les enfants. A partir de 18h, un film qui montrera les grands événements sportifs déjà accueillis par la ville sera projeté sur un écran géant. Il sera suivi d'un concert de Haïdouti Orkestra jusqu'à minuit.

Sept jours à Lima pour la délégation de Paris

Si l'annonce officielle est prévue mercredi 13 septembre, la délégation de Paris 2024 s'envole pour Lima ce vendredi 8 septembre à 10h. Elle reste sur place jusqu'au jeudi 14 septembre.

En route pour Lima. - Raphaël Leclerc (Mairie de Paris)

Samedi 9 septembre à Lima, une journée d'activités sportives et culturelles aura lieu avec les élèves de l'Alliance Française qui ont pris part à des projets Paris 2024. La maire de Paris, Anne Hidalgo, Denis Masseglia ou encore Tony Estanguet, Guy Drut, Marie Barsacq ou Gladys Espangue seront de la partie.

Lundi 11 septembre, il y aura une mise en avant du projet humanitaire "Pérou, amitié, solidarité". Des sportifs et des représentants de Paris 2024 vont visiter des infrastructures d'un bidonville rénové par l’association. Des athlètes vont aller à la rencontre des jeunes.

Mardi 12 septembre, des rencontres et des échanges entre athlètes locaux et français sont organisés. Des athlètes paralympiques français et péruviens vont se retrouver et l’équipe nationale de judo va s’entraîner avec Teddy Riner. La ministre des Sports et la secrétaire d’Etat en charge des Personnes handicapées seront présentes ainsi que Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France.

Mercredi 13 septembre, c'est l'annonce officielle.

Le lendemain de cette annonce, jeudi 14 septembre, la délégation Paris 2024 prendra le chemin du retour. Elle est attendue à Paris dans la matinée du vendredi 15 septembre à Roissy.

A Paris, vendredi 15 septembre, un conseil extraordinaire de la ville commencera 14h30. Dans l'après-midi le président de la République, Emmanuel Macron, devrait recevoir la délégation Paris 2024 à L'Elysée. A 20h, un concert géant sur le parvis de l'Hôtel de ville clôturera ces sept jours "olympiques".