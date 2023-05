JO 2024 : Jean Quiquampoix, champion olympique en titre s'entraine au pistolet de vitesse au CNTS de Déols

Un silence concentré emplit la grande salle. "Chargé". Hervé Carratu, le coach de l'équipe de France de pistolet vitesse donne le signal. Derrière le pas de tir, Jean Quiquampoix et Clément Bessaguet, respectivement champion olympique en titre et champion d'Europe, se tiennent prêts. Le signal est donné. En huit secondes, les deux champions tirent cinq fois, sur cinq cibles différentes. Les cinq balles iront dans le mile.

"Je suis arrivé au tir par hasard, à 12 ans, en suivant un ami. J'ai adoré et maintenant, je suis professionnel" raconte Jean Quiquampoix, qui collectionne les médailles : champion olympique 2021, vice champion olympique 2016, champion du monde 2014 et cinq fois champion de France... Même s'il n'est pas encore officiellement qualifié pour les JO 2024, il enchaine les compétitions. "J'en fais une dizaine par an. Egypte, Azerbaïdjan, Inde,... on va partout...".

350 cartouches par entrainement

Pour arriver à un tel niveau de performance, les deux champions s'entrainent durement. "Tous les matins, nous allons tirer. Environ 350 cartouches. Puis on fait du sport : gainage, cardio... L'après midi, c'est vélo, escalade, course à pied". Et ce cinq jour sur sept. Leur arme, qui pèse 1.3 kilo, ont une cross moulée sur mesure sur la main de l'athlète.

Le pistolet pèse 1.3 kilo. Sa crosse est faite sur mesure pour chaque athlète. © Radio France - Gaelle Fontenit

Clément Bessaguet est, lui, arrivé au tir suite à une blessure au foot. "Il me fallait une activité pour m'occuper. Ma mère m'a emmené au stand de tir... J'ai adoré et comme j'ai fait tout de suite de bons résultats, je ne suis plus retourné au foot ! Merci maman". Douanier de métier, il est détaché à sa discipline à plein temps. A l'approche des Jeux Olympiques, l'équipe de France vient régulièrement s'entrainer au Centre National de tir Sportif de Déols. "Moi qui fait de nombreuses compétition à l'étranger, ce site n'a rien à envier à ce qu'on voit à l'international... C'est vraiment bien" assure Clément.

Clément Bessaguet © Radio France - Gaelle Fontenit

Un site de qualité

Le coach Hervé Carratu acquiesce. "C'est en intérieur et ca nous permet de nous entrainer sans souci de luminosité et donc d'étaler davantage dans la journée, et de mieux répartir les plages de récupération". Même si, avec ces deux champions, il y a fort à faire... "Je suis obligé de les freiner un peu... Ils sont très professionnels et pour atteindre leurs objectifs, ils oublient parfois les plages de récupération, physique et psychologique".

Jean Quiquampoix © Radio France - Gaelle Fontenit

Par souci d'équité, le site du CNTS sera modifié avant les JO et interdit d'accès à toutes les équipes, y compris l'Equipe de France, qui ne re découvrira le lieu qu'au moment de la compétition.