JO 2024 : L'État souhaite le maintien des épreuves de tir sur le site de La Courneuve

Un pas en avant, un pas en arrière, et un nouvel épisode dans le dossier des épreuves de tir aux JO 2024. Et pas dans le bon sens pour Châteauroux. Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, affirme souhaiter le maintien des épreuves à La Courneuve.