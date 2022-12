JO 2024 : l'homme le plus rapide de France appelle à l'aide pour Paris-2024

Le sprinteur français Meba-Mickael Zeze est capable de courir le 100 m en moins de dix secondes, mais sa carrière est "en péril". Il manque de financements pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et il a donc lancé une cagnotte en ligne.

"Je suis fatigué de toquer aux portes depuis trois ans et que rien n'arrive. Je me tue à la tâche avec des objectifs élevés et ce que je touche est ridicule. À un an des Jeux, je ne peux pas avancer", constate, amer, Meba-Mickael Zeze, auprès de l'AFP.

Sa meilleure saison en 2022

En 2022, le sprinteur de 28 ans a réussi sa meilleure saison. Il enregistre deux records symboliques en juillet à la Chaux-de-Fonds (Suisse) en cassant les barrières des dix secondes sur 100 m (9'99'') et des vingt secondes sur 200 m (19'97''). Un exploit rarissime pour un Tricolore, pas vu depuis les belles années de Christophe Lemaitre.

Meba-Mickael Zeze est également un pilier du relais 4x100 m. Il a atteint, avec ses coéquipiers, la finale mondiale en juillet à Eugene (Oregon) puis décroché l'argent européen en août à Munich (Allemagne).

Il travaille à temps partiel comme community manager pour la société de marketing sportif Adjan, et compte en sponsor la société de télécoms Resadia. Il navigue entre ses entraînements à Antony, en banlieue parisienne, où son club de Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, finance ses nuits, et l'appartement de sa nouvelle compagne dans le sud où il peut accueillir en garde alternée son fils de cinq ans.

La stratégie "commando" de la France

L'athlète déplore ne toucher aucune aide directe de la Fédération française d'athlétisme (FFA). L'institution rétorque qu'il touche au moins quelques milliers d'euros annuels, en plus de primes pour récompenser son investissement dans le relais. Un montant insuffisant pour Meba-Mickael Zeze qui a besoin de "25.000 euros par an" jusqu'aux Jeux de Paris. Il vient donc de lancer une cagnotte en ligne pour sauver une carrière "en péril".

Cette situation tendue illustre la stratégie "commando" de la France et de l'Agence nationale du sport (ANS), argentier du haut niveau, pour briller aux JO : miser beaucoup sur un petit nombre de potentiels médaillés (moins de dix en athlétisme).

Zeze a raté les Championnats d'Europe en individuel (éliminé en demi-finale du 100 et du 200 m) et semble très loin du podium en solo aux JO de Paris. Donc il est également écarté des listes qui permettent des aides conséquentes, en cours de décision en cette fin d'année.

Une "révolution culturelle" au sein de la FFA

"On est prêts à aider Zeze, pour un CIP (Contrat d'insertion professionnelle) par exemple", assure à l'AFP Patrick Ranvier. Le directeur technique national de l'athlétisme rappelle que la FFA a consacré 2,5 millions d'euros d'aides aux sportifs (directes ou via des contrats de travail) et financé pour 900.000 euros de stages en 2022.

Ranvier assure avoir engagé une "révolution culturelle" pour regrouper des athlètes aujourd'hui éparpillés, créer de "l'émulation" et mettre fin à un certain "laxisme". Zeze serait ainsi mieux aidé s'il rejoignait une structure fédérale, au lieu de faire confiance à son jeune entraîneur Elliot Draper...