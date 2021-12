JO de Paris 2024 : la flamme olympique pourrait passer dans tous les départements

Un tour de France pour la flamme olympique avant les Jeux de Paris 2024 ! Le comité d'organisation de la compétition prévoit son passage dans tous les départements de métropole et d'outre-mer, dans les trois derniers mois avant la cérémonie d'ouverture selon nos confrères du journal L'Equipe.

Jusqu'à 700 villes traversées

Les départements sont "l'échelon pivot" pour organiser le relais de la flamme olympique, à partir d'avril 2024 : le comité d'organisation l'a acté le 15 décembre en conseil d'administration. Il ambitionne ainsi de faire passer la flamme par 700 villes du pays, et de faire étape dans 70 d'entre elles : elles doivent être désignées en concertation avec le comité d'organisation.

Le parcours doit être défini avec les collectivités locales : les communes labellisées "Terre de Jeux" sont privilégiées, et les sites des épreuves sont incontournables. Les présidents des départements sont invités à proposer à Paris 2024 le parcours que pourrait emprunter la flamme au sein de leur territoire. Les territoires d'Outre-mer doivent être inclus dans ce relais de la flamme : le vice-président de la région Ile-de-France chargé des sports l'a indiqué sur Twitter la semaine dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

12.000 relayeurs

Les départements devront aussi mobiliser les relayeurs chargés d'acheminer la flamme olympique jusqu'à Paris au cours des trois derniers mois avant la cérémonie d'ouverture. Il pourra s'agir de porteurs individuels de la flamme ou, pour la première fois, des relayeurs en équipe : des membres de clubs ou d'association sportives pourraient être mobilisés. 12.000 personnes devraient ainsi participer au relais.

150.000 euros à payer pour les départements

Pour participer au relais de la flamme dans tous le pays, les présidents des départements devront répondre à un cahier des charges bien précis et se manifester auprès du comité d'organisation au plus tôt. L'un des critères principaux est la participation financière "afin de participer à la réussite du relais et atteindre l'ambition de passer dans tous les départements", précise le cahier des charges.

La grande inconnue réside dans le nombre de départements qui voudront organiser le passage de la flamme olympique sur leur territoire, et les animations qui vont avec. Pour cela, chacun devra débourser 150.000 euros. Une facture qui pourra être partagée avec d'autres acteurs publics, mais pas avec des entreprises privées.