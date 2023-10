JO 2024 : la ville de Paris vote le déménagement des bouquinistes des quais de Seine

Le vœu a été voté à la majorité ce mardi en Conseil de Paris : le déménagement des bouquinistes installés sur les quais de Seine, entre le Ve et le VIIe arrondissement de la capitale notamment, sera nécessaire en amont de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. La mesure inquiète tant certains professionnels concernés que des élus de la capitale, qui demandent des garanties supplémentaires.

Un déménagement nécessaire aux yeux des autorités

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, martèle que le retrait des boites des bouquinistes par endroits est nécessaire pour des raisons de sécurité : "elles ne sont pas installées de façon homogène, ce qui poserait des difficultés de gestion de foule", souligne-t-il. Si certains élus d'opposition, comme Pierre-Yves Bournazel du groupe Indépendants et Progressistes, demandent à la ville "une alternative avec fermeture sous scellé des boites une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux", le préfet de police juge cette option inenvisageable, en raison du "risque terroriste, car on peut y mettre des explosifs".

Suite à une nouvelle réunion fin septembre, la préfecture de police de Paris s'est engagée à revoir le périmètre des bouquinistes devant plier bagage à l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux, pour qu'il se cantonne aux boites "dont le retrait est strictement nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs". Un arrêté devra être pris pour préciser la zone concernée. "Pouvoir revoir au strict minimum le périmètre, c'est objectivement une avancée, se félicite Florence Berthout, maire Horizons du Ve arrondissement, Maintenant, du côté de la ville, on n'a toujours aucune assurance sur la durée et les conséquences du démontage et remontage des boites".

Un test à organiser

Pour Florence Berthout, il "devient absolument urgent à moins d'un an des Jeux Olympiques de faire un test, avec des professionnels du patrimoine, pour démonter et remonter des boites qui ont des configurations différentes", certaines datant d'il y a plus d'un siècle, "pour voir si on sait le faire sans les mettre en péril". "On s'étonne du manque d'anticipation en vue des Jeux", ajoute Pierre-Yves Bournazel, maire du XVIIIe arrondissement, alors que la Ville de Paris propose de prendre à sa charge la rénovation de certaines boites des bouquinistes qui devront être enlevées.

Si la Ville a accepté d'organiser un test de démontage sur quelques boites, pour évaluer le temps et le travail nécessaire, aucun calendrier n'a pour l'heure été communiqué, soulignent plusieurs conseillers de Paris. L'opposition de droite dénonce également l'absence de visibilité sur l'indemnisation accordée aux bouquinistes qui devront quitter les quais : "la période d'activité l'été est essentielle pour eux, estime Jean-Pierre Lecoq, maire du VIe arrondissement, du groupe Changer Paris. Si certaines sont retirées, nous demandons qu'une indemnisation soit assurée".