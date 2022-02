JO 2024 : le département de la Creuse dit non à la flamme olympique

La flamme olympique à Guéret, Bourganeuf, Aubusson et dans la campagne creusoise : l'idée a paru belle au premier abord aux services du département de la Creuse. Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu à Paris, le comité olympique souhaite faire passer la flamme par tous les départements français. Sauf que ça a un prix : 150.000 euros ! Trop cher, répond le Département.

L'affaire était pourtant bien partie. "Au début, le comité olympique nous demandait 80.000 euros, on a regardé comment on pouvait les trouver, on a même demandé à des communes si elles étaient prêtes à participer", précise Marie-Christine Bunlon, vice-présidente du conseil départemental chargée des sports. "Mais dernièrement, on nous a demandé 150.000 euros, alors on a dit non".

Quelques heures en Creuse

"Pour nous les Jeux olympiques c'est les jeux de tous, les jeux des enfants notamment pour découvrir ce monde de l'olympisme, ses valeurs de solidarité", poursuit l'élue. "J'ai demandé à ce que la somme soit au prorata du nombre d'habitants, on m'a répondu que c'était impossible, et que la somme est la même pour tous."

Pour un tel montant, aurait-on profité de la flamme olympique plusieurs jours en Creuse ? "Pas du tout", répond Marie-Christine Bunlon. "C'était juste un passage, quelques heures sur notre territoire, avec un relais de la flamme, des enfants, des sportifs de haut niveau... Mais c'est seulement quelques heures, pour nous ce n'est pas possible. Dans le sport, on a tellement de besoins financiers que ces 150.000 euros serviront à des projets plus importants pour la population".

Anneaux olympiques accrochés à la verrière de la gare St-Pancras © Radio France - Nathanael Charbonnier

150 000 euros pour voir la flamme olympique quelques heures en Creuse... L'investissement semble conséquent. Pourtant, Michael Aloïsio le porte-parole du comité d'organisation Paris 2024, l'assure : c'est le prix pour mettre en place ce genre de festivités. D'ailleurs d'après lui, ça ne couvre même pas tous les frais : "Cette somme paye une partie de ce que coûte chaque journée du passage de la flamme : c'est de la logistique, de la signalétique, des relayeurs, des animations..." énumère-t-il.

Nous on ne gagne absolument rien sur le parcours de la flamme

"On ne demande pas aux territoires d'assurer la totalité du coût d'accueil. Ils contribuent pour partie au coût, qui est majoritairement absorbé par nos partenaires privés", précise-t-il. Le comité d'organisation rappelle aussi que ce projet visait avant tout à associer un maximum de territoires afin qu'ils puissent vivre la magie des Jeux Olympiques.

L'espoir d'un geste du comité d'organisation

De son côté, Alain Menut, le président du club de VTT Creuse Oxygène, est un peu déçu. Il a fait partie des porteurs du projet de centre de préparation aux Jeux Olympiques de Guéret. Après tout le travail abattu pour intégrer la Creuse dans l'aventure olympique, il aurait aimé que la torche passe dans notre département : " ça aurait été vraiment très honorifique. Ca aurait pu permettre de laisser des images fortes du territoire, en complément de toute cette sueur ", indique-t-il.

Ca aurait été la cerise sur le gâteau. Mais on n'a pas les moyens

Le conseil départemental vient d'écrire au comité olympique, pour lui dire qu'il ne participera pas à l'opération. Il espère malgré tout un geste pour permettre aux départements les moins favorisés de voir passer la flamme sur leur sol.

Pour le moment le comité d'organisation de Paris 2024 ne promet rien. Il assure que plus de 80% des départements ont accepté de sortir le chéquier pour accueillir la torche olympique.