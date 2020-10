JO Paris 2024 : Le Finistère espère voir s'entraîner l'équipe japonaise de judo

La commune de Plougastel-Daoulas a été désignée Centre de préparation des Jeux pour Paris 2024. Elle accueillera les délégations internationales olympiques et paralympiques de cyclisme sur route, handball, judo et taekwondo.

"C'est une reconnaissance de la qualité des structures que l'on peut mettre à disposition des sportifs et une reconnaissance pour les communes et les territoires", estime Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas et président de l'Association des maires de Bretagne.

On est labellisé aussi pour recevoir les sportifs paralympiques et c'est également une fierté

21 sites sont retenus en Bretagne : _"Pour les villes labellisées, c'est une vraie belle aventure qui démarre. Il va y avoir des compétitions de préparation aux JO. Les équipes viendront voir les structures, le territoire_. C'est une vitrine pour tous les gens des délégations que l'on va accueillir. Si on peut faire découvrir les Monts d'Arrée à la délégation japonaise, ce sera super. On ne sait pas encore qui on va accueillir. Chacun fait sa promotion (plusieurs villes par sport) et ensuite les équipes choisissent."

Si les délégations choisissent Plougastel par exemple, il faudra partager les équipements avec les clubs. "Ce ne sera pas tous les jours, il faut relativiser, on fera en sorte qu'ils aient les équipements et que les jeunes de la commune puissent en profiter aussi. C'est à nous d'inventer le couple "préparation des sportifs" et "public de nos jeunes". Mais les jeunes auront aussi la possibilité de pouvoir voir et peut-être s'entraîner aux côtés de professionnels.