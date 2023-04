JO de Paris 2024 : le marathon grand public aura lieu en nocturne

Le marathon grand public des Jeux Olympiques de Paris se déroulera le 10 août 2024 à partir de 21h, annonce ce jeudi le Comité d'organisation de Paris 2024 Cette course de 42 km, ouverte aux amateurs, empruntera le même parcours (Paris-Versailles-Paris) que le marathon olympique , couru plus tôt dans la journée par les hommes (les femmes elles courront le lendemain, le 11 août).

Il s'agit de "garantir aux participants des conditions optimales de course. Cet horaire pourrait notamment permettre de réduire l'impact de la température à cette période de l'année", explique les organisateurs.

Le départ de ce Marathon Pour Tous, une première dans l'histoire des Jeux Olympiques, sera donné de l'Hôtel de ville de Paris. La course, ouverte à tous à partir de 20 ans, passera par huit autres communes franciliennes (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux).

Pour encourager les coureurs, "des athlètes et ambassadeurs des Jeux prendront place dans chaque sas de départ", indiquent les organisateurs. Un 10 km est également au programme et démarrera à 23h30. Quelque 40.000 coureurs amateurs pourront s'élancer sur ces deux courses (environ 20.000 par course), qui n'établiront pas de classement.

Des milliers de dossards encore à gagner

Le comité d'organisation attribue des dossards au travers de différents challenges via le club Paris 2024. Il en reste 35.OOO à distribuer. 1000 seront également en jeu le 17 juin prochain lors d'une course organisé par Orange, parrain officiel du Marathon Pour Tous.

Un marathon en relais avec 5.000 coureurs s'élancera à 19h45 de la place de l'Hôtel de Ville. Plus de 1.000 équipes composées de 5 personnes devront parcourir 8 fois une boucle de 5 274m au cœur de Paris, le long de la Seine sur les quais bas jusqu'à la place de la Concorde.

Cette course de nuit permettra aux participants de se préparer dans des conditions proches de celles du Marathon Pour Tous de Paris 2024, explique les organisateurs dans un communiqué.