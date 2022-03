Paris 2024 : le tournoi olympique de basket à Orléans ? "En juin, on sera fixés", annonce Thomas Renault

La décision de délocaliser les phases préliminaires des tournois de basket des Jeux Olympiques de Paris dans le Hall 6 du parc des Expositions (porte de Versailles) fait l'unanimité contre elle. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs français de NBA comme Evan Fournier ou Nicolas Batum l'ont sévèrement critiqué. De quoi inciter la métropole d'Orléans à relancer un appel au comité d'organisation pour que CO'Met, la salle flambant-neuve qui doit sortir de terre dans les prochains mois, soit choisie pour accueillir les meilleurs basketteurs de la planète. Thomas Renault, adjoint à la mairie d'Orléans chargé des sports et conseiller délégué en charge du haut-niveau à la métropole a détaillé le projet sur France Bleu Orléans ce jeudi, dans 100% OLB. Interview.

France Bleu Orléans : Pourquoi CO'Met est un point de chute crédible pour les phases préliminaires des tournois de basket ?

Thomas Renault : Dès ma nomination, en 2020, j'ai présenté la candidature auprès des deux présidents de fédérations de hand et de volley pour de recevoir les épreuves de hand et de volley, comme elles n'avaient pas encore été décidées. On m'a dit qu'on était arrivés six mois trop tard. Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération de Basket-Ball est venu visiter CO'Met, et comme d'autres présidents de fédérations, il dit que la salle répond au standard international. On aborde ça depuis maintenant quelques mois parce que la polémique n'est pas née aujourd'hui. Ça a pris de l'ampleur mercredi avec Evan Fournier notamment. Et étant un ancien sportif de haut niveau, j'ai peur d'une gronde, d'une très grosse gronde, voire d'une fronde des joueurs de NBA sur les Jeux Olympiques de Paris, ce qui ferait tâche. Donc, on est à disposition du COJO de Paris 2024 pour pourquoi pas être une solution crédible B, à une heure de Paris, pour du basket ou tout autre sport.

FBO : Vous avez déjà des réponses de la part du comité du Comité olympique ?

TR : Non, mais aujourd'hui, la journée a été bien remplie par rapport à tout ça. Je n'ai pas de choses croustillantes à vous donner. Cependant, ils ont conscience qu'Orléans peut être une solution très très sérieuse, tout simplement parce qu'on a fait venir une dizaine de présidents de fédérations depuis ma nomination et qu'ils sont tous unanimes. Ils disent que ce n'est pas loin de Paris, ça met autant de temps d'aller à Orléans qu'à Versailles pour les épreuves équestres. Donc, il me paraissait légitime de lever la main et de dire on existe, venez nous voir et après, faites votre choix.

FBO : C'est une chose de lever la main, mais est ce que vous y croyez vraiment ? Comme le handball est à Lille, si le basket n'est pas à Paris, ça peut faire tache quand même de ne pas avoir le sport collectif emblématique des J.O. dans la ville qui accueille les J.O...

TR : Je partage. Après, on peut être une solution pour d'autres sports. On est à même de recevoir d'autres sports, un peu moins connus. Le futsal par exemple. On peut être une alternative pour d'autres sports si un jeu de chaises musicales a lieu, c'est une chose possible.

FBO : Jusqu'à quand peut-on espérer une réponse positive ?

TR : Ça va se jouer dans le mois qui arrive, voire dans les deux mois qui arrivent.

On veut faire venir les Jeux à Orléans parce que tous les Orléanais ne verront pas les Jeux - Thomas Renault

FBO : Donc en juin on sera fixés ?

TR : Je pense, parce que de toute façon, même pour eux, pour l'organisation, c'est quand même mieux.

FBO : Concrètement, qu'est ce qui est, qu'est ce qu'ils regardent?

TR : C'est la capacité, parce qu'il y a une certaine capacité à respecter. Et on répond à tous les standards de tous les sports en salle. Donc, c'est important déjà d'être dans le cahier des charges et derrière moi, je travaille aussi pour avoir beaucoup de délégations à Orléans. En fait, on veut faire venir les Jeux à Orléans parce que tous les Orléanais ne verront pas les Jeux. Donc, si on peut faire venir des épreuves olympiques, c'est tant mieux. Sinon, il y aura de belles délégations et de beaux moments de sport, croyez moi, dès 2023.

FBO : Et est ce que financièrement, si Orléans est choisie, la métropole va devoir mettre de l'argent sur la table ?

TR : C'est trop tôt pour le dire. Mais par ailleurs, l'argent c'est un argument qui n'est pas négligeable. L'équipement va avoisiner les 150 millions d'euros, avec le Parc des expositions notamment, mais c'est quelque chose qui est déjà payé. On voit le contexte économique qui est quand même très compliqué à la fois pour Paris comme pour tous nos concitoyens français aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est une réelle piste crédible, à la fois sportive comme économique.

FBO : Mais ça veut dire que la métropole aura quelque chose à débourser ou pas ?

TR : Honnêtement, je ne pense pas.

FBO : Dernière chose puisqu'on parle de CO'Met. On est toujours sur janvier 2023 pour l'installation de l'OLB ?

TR : Tout à fait. Janvier 2023. Après, on verra le nombre de matchs qui auront lieu sur la deuxième partie de saison 2022-2023. L'objectif, il est en tout cas pour ma part, de faire découvrir aux Orléanais CO'Met à travers les matchs de l'OLB, mais aussi de rencontres internationales.