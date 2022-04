JO 2024 : les travaux du centre aquatique de Marville officiellement lancés

Le futur centre aquatique de Marville, situé entre les communes de St-Denis et la Courneuve, accueillera pendant les Jeux Olympiques l'entraînement des équipes de water-polo. Dans un département sous-équipé en piscines, c'est un équipement très attendu.

Les choses sérieuses commencent sur le chantier du futur centre aquatique de Marville. Situé à la limite entre St-Denis et la Courneuve, il servira à l'entraînement des équipes de water-polo pendant les JO 2024. La phase de terrassement, entamée en début d'année, est terminée. Les ouvriers s'apprêtent à poser la membrane d'étanchéité sur laquelle on coulera la dalle qui soutiendra le bassin principal. Pour marquer cette étape importante, une mise en eau symbolique était organisée ce jeudi. C'est une simple maquette qui a été remplie de liquide par les responsables du chantier et les élus impliqués dans le projet.

Une maquette du futur bassin d'entraînement des JO a été remplie d'eau pour marquer le lancement du chantier © Radio France - Sarah Tuchscherer

S'ils ne sont pas ralentis par les difficultés d'approvisionnement que le secteur du bâtiment connaît en ce moment, notamment depuis la guerre en Ukraine, les travaux devraient s'achever en octobre 2023. Le centre ouvrira au public après les Jeux, en septembre 2024. "C'est un équipement très attendu", précise Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère départementale déléguée au sport, "parce que la piscine actuelle est vieillissante et que nous avons un retard à combler en matière d'équipement de ce genre. 60% des collégiens de Seine-St-Denis ne savent pas nager lorsqu'ils entrent en 6e".

Un héritage précieux pour le 93

"Ce sera un héritage magnifique pour le département", estime Mehdi Marzouki. Membre de l'équipe de France de water-polo, il joue au Cercle 93, le club de sa ville natale, Noisy-le-Sec. S'il s'est mis à la natation, c'est parce qu'il habitait à côté de la piscine dans laquelle il s'entraîne aujourd'hui quotidiennement, mais il est bien placé pour savoir que le territoire est mal équipé en la matière. Après les Jeux, le centre aquatique de Marville permettra de développer la pratique de la natation. Le sportif espère aussi qu'il permettra aux clubs comme le sien de s'entraîner dans les meilleures conditions : "Le bassin sera bien plus grand que celui qu'on a à Noisy, 33 mètres sur huit lignes contre 25 mètres sur six lignes. Ce sera tout neuf, avec des appareils de musculation sur place, des installations au top niveau".