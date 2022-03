JO 2024- "Marseille fait partie du panorama sportif français" s'enthousiasme Tony Estanguet

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO Paris 2024 est en visite à Marseille où se dérouleront les épreuves de voile et plusieurs matchs de football. A deux ans des Jeux il se dit serein pour l'organisation et annonce une tribune sur la plage du Roucas Blanc.

Le compte à rebours est lancé. Les Jeux Olympiques Paris 2024 c'est "déjà" dans deux ans et Marseille qui accueillera les épreuves de voile et plusieurs matchs de football se prépare. Le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet est en visite pour deux jours à Marseille pour effectuer un tour d'horizon des avancées. A deux ans de l'échéance il se dit confiant et surtout ravi : "Marseille va être au cœur de ces jeux avec les compétitions de football et de voile, c'est une chance pour ce projet de s'appuyer sur la passion de Marseille pour le sport. On a envie de montrer le meilleur de la France en 2024 et forcément Marseille fait partie de ce panorama sportif français".

La tribune déplacée de la Corniche sur la plage du Roucas Blanc

Après avoir notamment rencontré les athlètes du Cercle des nageurs, Tony Estanguet se rend ce mercredi sur le site de la future marina olympique. Le stade nautique du Roucas Blanc va se transformer en marina olympique pour l’accueil des épreuves de voile, un chantier d'envergure qui sera pérennisé comme le souligne Tony Estanguet : "Grâce à ce projet va être laissé en héritage tout un nouveau dispositif d'infrastructures pour faciliter l'accès à la mer pour des associations pour la population pour développer ces sports nautiques". Si tout semble rose il y a tout de même eu ces derniers jours un coup de ralentisseur à propos de la tribune qui était prévue sur la Corniche, la municipalité évoque des problèmes de sécurité. Sur France Bleu Provence, Tony Estanguet annonce que la tribune sera déplacée : "elle sera déplacée légèrement pour être au plus près de l'action, elle sera sur la plage du Roucas Blanc. En terme de sécurité cela apporte plus de fluidité en terme de transport".

La circulation reste évidemment une contrainte pour ne pas bloquer la population pendant les Jeux : "on a envie que ces Jeux réussissent, on a envie de s'adapter aux contraintes locales".

Un important chantier

Les travaux vont prendre du temps et un coût important chiffré à environ 40 millions d'euros pour Marseille mais Tony Estanguet met en avant aussi les emplois que cela générer : 150 mille emplois pour l'ensemble des Jeux Paris 2024. Il promet aussi des Jeux plus "verts" : "On veut réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux dernières éditions, tout est pensé pour être le plus responsable et exemplaire sur le plan environnemental".

La flamme olympique passera dans la région

Tony Estanguet confirme également que la flamme olympique passera dans la région sans donner de détails. Il assure que cinq départements ont candidaté pour accueillir la flamme.