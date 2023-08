JO 2024 : nouvelle annulation des épreuves de nation pour le relais mixte du Test Event de triathlon

L'eau de la Seine n'est de nouveau pas de bonne qualité ce dimanche matin. Après les épreuves de paratriathlon hier, il n'y aura pas de nage pour le relais mixte ce dimanche. L'inquiétude grandit à un an des Jeux olympiques.

Pour le comité d'organisation des Jeux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. "On aura de nouvelles mesures en terme d'infrastructure et d'organisation pour augmenter les chances d'avoir un triathlon olympique et paralympique", a assuré au micro de la Chaîne l'Equipe, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympique de Paris 2024. "L'année prochaine nous pourrons décaler les jours de compétition."