JO d'hiver : la région Auvergne-Rhône-Alpes teste l'idée d'une candidature des Alpes du Nord en 2030

La réunion de dix élus à Moûtiers au cœur des stations de Savoie samedi dernier s'est ébruitée : la Région Auvergne-Rhône-Alpes "teste" l'idée d'une candidature aux JO d'hiver de 2030. Son président LR Laurent Wauquiez insiste sur une candidature de "toutes les Alpes du Nord, du Mont-Blanc jusqu'au Vercors" et donc pas seulement de la Savoie.

Laurent Wauquiez explique que l'idée a germé il y a quasiment cinq ans. La proximité avec Paris2024 risquait d'entamer les chances pour des jeux d'hiver. Puis il y a eu les élections régionales en juin dernier. "Dès que les élections régionales ont été passées, j'ai commencé à rassembler nos amis de la montagne, à tester l'idée, pour savoir si c'était une folie, et si tout le monde avait envie de la partager" dit Laurent Wauquiez. "Il y a eu un écho très favorable des élus, des amis qui comptent pour moi, des acteurs de la montagne, de la fédération de ski, des moniteurs. Je sens qu'il y a de l'envie. On va donc aller plus loin. Après on n'a pas encore pris notre décision. C'est une décision qu'on doit murir ".

On ne veut pas des jeux olympiques du gigantisme, dit Laurent Wauquiez

Le président de la Région veut inscrire cette candidature dans le développement durable. Il sait que les dernières candidatures de Grenoble et Annecy pour les jeux de 2018 avaient soulevé pas mal d'oppositions des habitants. "On ne veut pas des jeux olympiques du gigantisme du 20e siècle, précise Laurent Wauquiez, "ces JO où on faisait pousser du béton dans tous les sens. On veut des JO respectueux qui permettent de partager notre montagne tout en partageant l'environnement". En utilisant notamment les infrastructures réalisées pour les précédents jeux d'hiver.

Vos projets sont d'arrière-garde, dit la cheffe de file EELV à la région

Les élus écologistes à la région ont réagi. "Quand allez-vous sortir des grands projets inutiles (des milliards pour quinze jours de compétition) au lieu de jeter l'argent par les fenêtres ?" interroge la cheffe de file d'EELV Fabienne Grébert qui ajoute: "Vous nous conduisez droit dans le mur! Vos projets sont d'arrière-garde!".

Il faudra que cette candidature fasse consensus, et que ces jeux soient durables, dit Hervé Gaymard

30 ans après les JO d'Albertville, le président du conseil départemental trouve qu'il s'agit d'une bonne idée mais souligne que la route est longue. Pour Hervé Gaymard, il y a deux conditions indispensables pour cette candidature : "La première c'est que les jeux fassent consensus, la deuxième c'est que ce soit des jeux durables". Le président du 73 rappelle que beaucoup d'équipements construits pour les JO d'Albertville en 1992 sont en état de fonctionner (comme le tremplin de Courchevel, la piste de bobsleigh de La Plagne) et sont réutilisables.

Le CIO attribuera les JO de 2030 dans moins de 2 ans

Prochaines étapes: mettre en place l''équipe qui va porter ce projet, puis aller voir le comité national olympique et enfin le CIO. "Ce qu'on voudrait c'est porter cet étendard derrière Milan", dit Laurent Wauquiez. Milan et Cortina d'Ampezzo qui accueilleront les JO d'hiver en 2026.

D'autres villes se sont déjà dites intéressées par l'organisation de JO d'hiver en 2030 : l'Ukraine, Barcelone et les Pyrénées, Salt Lake City. La candidature des Alpes du Nord, si elle va au bout, doit être déposée pour une décision du CIO en 2023.