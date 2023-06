JO de Paris 2024 : l'alcool sera interdit aux spectateurs dans les enceintes sportives, sauf pour les VIP

Les spectateurs qui ont pu acheter des billets pour les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris ne pourront pas célébrer l'évènement, au cœur des stades, une bière ou une coupe de champagne à la main. L'alcool sera en effet interdit à la vente et à la consommation dans toutes les enceintes sportives qui accueilleront les compétitions des Jeux. "Paris 2024 ne vendra pas d'alcool au grand public, en application de la loi Evin", a confirmé le Comité d'organisation des JO, le Cojo, à France Bleu. L'alcool sera pourtant autorisé dans les salons VIP, à condition d'avoir acheté des billets pour ces prestations très haut de gamme.

Pourquoi l'alcool sera interdit dans les enceintes des JO

Pour interdire l'alcool dans les stades, les piscines olympiques et toutes les enceintes de la compétition, le Cojo s'appuie sur la loi Evin. Ce texte, qui date de 1991**, fixe le cadre de la publicité et de la consommation** des boissons alcoolisées dans différents lieux. La loi interdit de servir du vin rouge, de la bière ou encore du champagne "dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives". Le Cojo ne souhaite pas se justifier davantage, et a indiqué à France Bleu qu'aucune prise de parole n'était prévue sur le sujet.

Les stades de foot ou de rugby s'appuient sur des dérogations pour les saisons sportives

La loi Evin interdit donc, normalement, aux stades de foot ou de rugby de servir de la bière ou du vin lors des matchs. Des députés ont bien tenté de faire assouplir la règlementation en 2019, mais la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, s'y était fortement opposée.

Pourtant, des dérogations tout à fait légales existent, et certains clubs, notamment en rugby, servent des bières à leur supporters pendant toute la saison. C'est aussi le cas de plusieurs stades de foot pendant la saison de Ligue 1.

Les maires sont en effet autorisés par le code de la Santé publique à publier des arrêtés pour autoriser les organisateurs de compétitions sportives à vendre, jusqu'à dix fois par an et pour une durée maximale de 48 heures, des boissons comme le vin, la bière, ou encore le cidre. Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby, qui a lieu en France en septembre et en octobre prochain , comptent d'ailleurs s'appuyer sur ce texte pour autoriser la vente de bière lors de la compétition dans les neuf villes qui accueilleront les matchs.

L'alcool autorisé dans les salons VIP pendant les JO

Pendant les JO, les seuls spectateurs qui échapperont à l'interdiction seront ceux munis de billets VIP, qui assisteront aux compétitions depuis des salons privés. Ils pourront se faire servir bières, vins fins, coupes de champagne ou même spiritueux pour certaines offres. Sur ce point, le Cojo n'a pas apporté de précision à France Bleu. Mais lorsqu'on tente de réserver un pack "hospitalité exclusif" , sur le site de la billetterie "Premium" des JO, les offres VIP incluent des boissons alcoolisés. Les prix de ces prestations très haut de gamme, souvent achetées par des entreprises, s'envolent rapidement : 825 euros par personne pour assister à un match de poule de basket au Stade Pierre Mauroy de Lille en catégorie Or, ou 3.250 euros par personne pour assister aux demi-finales et aux finales de natation à La Défense Arena de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en catégorie Argent. Pour boire de l'alcool, il faudra donc payer très cher.

La décision prise par le Cojo peut donc surprendre. Pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012, puis de Rio en 2016, les organisateurs proposaient de la bière au grand public. Lors de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, l'interdiction de la vente d'alcool dans les stades de la compétition avait suscité de très nombreux commentaires.