JO de Paris 2024 : l'Ukraine menace de boycotter l'évènement si des athlètes russes sont invités

Les athlètes russes et bélarusses vont-ils participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Cette éventualité a été évoquée ce jeudi par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a dit souhaiter une participation des sportifs russes sous une bannière neutre. Le Comité international olympique (CIO) a pour sa part dessiné mercredi une feuille de route pour les réintégrer dans le sport mondial. De quoi mettre en colère les Ukrainiens qui ont menacé ce jeudi de boycotter les Jeux en cas de participation d'athlètes venus de Russie ou du Bélarus.

"Une telle situation est inacceptable pour notre État"

Les athlètes russes et bélarusses ont été écartés de la plupart des manifestations sportives depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022 . Leur réintégration serait "inacceptable pour notre État", a réagi jeudi le ministre ukrainien des Sports Vadym Goutzeït. Selon lui, Kiev fait actuellement pression sur le CIO et sur d'autres organisations internationales pour obtenir le bannissement des Russes et Bélarusses des Jeux olympiques.

"Notre position reste inchangée : tant que la guerre continue en Ukraine, les athlètes russes et bélarusses ne devraient pas participer aux compétitions internationales", a-t-il poursuivi sur Facebook. "Si nous ne sommes pas entendus, je n'exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions de participer aux Jeux olympiques", a-t-il ajouté. Mardi déjà, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait exigé auprès d'Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO, prévus dans moins de deux ans.

Une bannière neutre ?

De son côté, le Comité international olympique aimerait réintégrer les sportifs russes et bélarusses dans le sport mondial. Il a estimé mercredi qu*"aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport"*. Derrière cette proclamation de principe, une série de manœuvres en coulisses ont été engagées à l'automne dernier pour ramener dans le giron de l'olympisme les Russes et Bélarusses.

Sa commission exécutive a ainsi exhorté mercredi à "étudier plus avant la manière" dont les sportifs concernés pourraient réintégrer les événements sportifs "dans des conditions strictes", offrant pour la première fois une feuille de route aux fédérations. Dans le détail, Russes et Bélarusses s'aligneraient "en tant qu'athlètes neutres", à condition de n'avoir "pas activement soutenu la guerre en Ukraine" et de se conformer "entièrement au Code mondial antidopage", "vérifications" à la clé. Si un sportif ne s'y conforme pas, il pourrait être exclu.

La maire de Paris, Anne Hidalgo soutient l'idée que les athlètes russes puissent participer aux JO, mais sous bannière neutre. "Je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes de leur compétition. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe", a-t-elle expliqué dans l'émission les 4V, sur France 2 ce jeudi matin. Ce ne sera pas au CIO de trancher, seules les 28 fédérations olympiques auront le dernier mot.

La Grande-Bretagne et le Danemark refusent

Plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne et le Danemark, se sont opposés ce jeudi à la position du Comité international olympique (CIO). Michelle Donelan, la ministre britannique de la Culture également chargée des Sports, a estimé que l'initiative du CIO était "très éloignée des réalités de la guerre". "Le président du CIO (Thomas) Bach avait lui-même condamné il y a moins d'un an la Russie pour avoir violé la trêve olympique et demandé de 'donner une chance à la paix'", a-t-elle rappelé.

Le chef du Comité olympique danois, Hans Natorp, a souligné que son pays était également fortement opposé au retour de la Russie dans le monde olympique. "L'agression russe en Ukraine s'intensifie", a-t-il rappelé sur Twitter. "Dans ces circonstances, il serait inacceptable de permettre à la Russie et au Bélarus de participer à des manifestations sportives".

Le CIO affirme son soutien aux sanctions contre la Russie et le Bélarus

Le CIO, comme les représentants des sportifs et du monde olympique qu'il a consultés, a réaffirmé en revanche son attachement aux "sanctions" frappant Russie et Bélarus : aucune compétition internationale ne sera tenue sur leur sol, aucun drapeau, aucun hymne, symbole ou représentant officiel ne sera présent lors d'événements internationaux.