JO de Paris 2024 : la Haute-Loire dit non au passage de la flamme olympique

La flamme olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024 ne passera pas par la Haute-Loire. Après la Creuse, la Haute-Vienne ou encore le Lot-et-Garonne, le département altiligérien ne candidatera pas pour ce passage de la flamme. Car cela supposerait de débourser environ 180 000 euros, bien trop cher selon les élus du Département.

Un montant "disproportionné"

"Le problème ce n'est pas le passage de la flamme mais le montant qui est demandé", explique Brigitte Renaud, vice-présidente du conseil département de Haute-Loire en charge du sport. "180 000 euros c'est disproportionné. Le Département ne peut pas se permettre de verser une somme aussi importante. On n'avait pas les détails du parcours, mais ça aurait été un passage vite fait, sans forcément qu'on voit notre territoire et qu'il y ait des retombés pour le département."

Un constat partagé à l'unanimité par tous les élus du Département ce lundi, lorsque le sujet a été abordé par la présidente Marie-Agnès Petit lors de l'Assemblée plénière. "On préfère soutenir ces Jeux Olympiques au travers des communes qui vont organiser des rencontres et des événements autour du sport et des JO pour les écoliers et les collégiens", confie Brigitte Renaud.

Une logique de "rentabilité économique" selon le Comité olympique et sportif de Haute-Loire

"C'est une décision regrettable, mais tout à fait compréhensible", réagit de son côté Jean-Yves Masson, président du Comité olympique et sportif de Haute-Loire. "Le Département est déjà engagé dans pas mal de projets dans le cadre de la préparation de ces Jeux, donc il faut faire des arbitrages. C'est dommage parce que c'est toujours un événement, mais avec ce choix du comité d'organisation des JO de Paris 2024, on est plus dans une logique économique que dans une logique sportive."

Jean-Yves Masson précise aussi que beaucoup de collectivités altiligériennes sont en train de demander leur labélisation "Terre de Jeux 2024", pour promouvoir le sport et ces JO. "Beaucoup d'établissements scolaires sont aussi engagés dans cette démarche. On va s'appuyer aussi sur les deux centres d'entraînement olympiques labélisés en Haute-Loire, à savoir Tence pour le rugby et le stand de Beaulieu pour le tir sportif."